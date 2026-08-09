Bihar Weather Update: बिहार के 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पटना में छाये रहेंगे बादल 

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य में मानसून की सक्रियता बने होने के कारण पटना सहित अन्य जिलों में वर्षा की गतिविधियां बने होने से मौसम सामान्य बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मानसून ट्रफ दिल्ली, देवमाली, दीघा होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर एवं पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है।

इनके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित सभी भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। भभुआ और किशनगंज जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।