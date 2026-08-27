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Bihar Weather Update: बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 30-40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:09 AM (IST)

बिहार में मानसून सक्रिय है, अगले 24 घंटे में छिटपुट वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। भभुआ, रोहतास और सिवान में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि रोहतास में सर्वाधिक 100.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

बिहार का मौसम ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

बिहार का मौसम ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

HighLights

  1. अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी।

  2. भभुआ, रोहतास, सिवान में भारी वर्षा का अलर्ट जारी।

  3. रोहतास में सर्वाधिक 100.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बने होने के कारण मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा से उमस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 

राज्य के तीन जिलों के भभुआ, रोहतास एवं सिवान जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। 

रोहतास में 100.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। रोहतास में 100.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में दिन भर धूप के कारण उमस का प्रभाव रहा। शाम में मौसम का तेवर बदलने के साथ मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा से राहत मिली। 

पटना में 9.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना सहित 17 जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस एवं 36.0 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को पूर्णिया, शेखपुरा, राजगीर, जीरादेई,मुंगेर आदि जिलों में वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

रोहतास के नौहट्टा में 48.8 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 40.6 मिमी, कटिहार में 40.0 मिमी, भभुआ के चैनपुर में 39.6 मिमी, भभुआ के चांद में 37.8 मिमी, भभुआ के कुदरा में 37.4 मिमी, औरंगाबाद के ओबरा में 31.4 मिमी, कटिहार के बरारी में 28.8 मिमी, औरंगाबाद के देव में 28.4 मिमी दर्ज की गई।

भभुआ के मोहनिया में 25.8 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 25.6 मिमी, खगड़िया में 23.1 मिमी, रोहतास के इंद्रपुरी में 19.8 मिमी, औरंगाबाद के नवीनगर में 18.6 मिमी, बांका के अमरपुर में 18.4 मिमी, मधेपुरा के कुमारखंड में 16. 2 मिमी, मधेपुरा के गुलपारा में 15.4 मिमी, समस्तीपुर के मोहनपुर में 15.0 मिमी, कटिहार के फलका में 15.0 मिमी दर्ज की गई।

रोहतास के तिलौथू में 14.8 मिमी, बक्सर के राजपुर में 14.8 मिमी, सासाराम में 14.2 मिमी, पूर्णिया के श्रीनगर में 14.2 मिमी, गया के डुमरिया में 11.6 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 11.0 मिमी, रोहतास के बिक्रमगंज में 10.6 मिमी, वैशाली के राजापाकर में 10.4 मिमी, खगड़िया के परबत्ता में 10.2 मिमी एवं कटिहार के कोरहा में 10.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 32.8 28.8
गया 32.4 27.2
भागलपुर 33.6 27.5
मुजफ्फरपुर 31.0 28.1