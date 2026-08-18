Kal Ka Mausam 19 August: बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। 19 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां एक्टिव रहेंगी। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश की चेतावनी: दक्षिण-पश्चिम बिहार के औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर) और रोहतास में 19 अगस्त को एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघ गर्जन और तेज हवाएं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात (आकाशीय बिजली) होने की आशंका जताई गई है।

क्षेत्रवार वर्षा की स्थिति उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। वहीं, पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।