Bihar Weather Update: बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के ज्यादातार भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे में पटना सहित शेष जिलों में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा व उमस का प्रभाव बना रहेगा।

छह जिलों दरभंगा, पूर्वी चंपारण , जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं समस्तीपुर में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के ज्यादातर भागों में हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।

जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि बीते 24 घंटे के दौरान पटना के आसपास व अन्य जिलों में वर्षा दर्ज की गई। पटना के दुल्हिन बाजार में 65.4 मिमी, नौबतपुर में 38.4 मिमी, बिक्रम में 34.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बेगूसराय के शाम्हो कुरहा में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। शेखपुरा को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस एवं 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उमस का प्रभाव रहा। प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधी मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ अमृतसर, अंबाला, मुजफ्फरनगर, रांची, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रहा है। उत्तर पश्चिम उत्तरप्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण अब हरियाणा के आसपास बना हुआ।

इनके प्रभाव से अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। दो से तीन दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 33 किमी प्रतिघंटा भागलपुर एवं किशनगंज में हवा की रफ्तार दर्ज की गई।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा भागलपुर में 82.5 मिमी, समस्तीपुर के मोहनपुर में 78.2 मिमी, बक्सर के राजपुर में 67.4 मिमी, भागलपुर के शाहकुंड में 62.8 मिमी, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 60.2 मिमी, मुंगेर में 56 मिमी, दरभंगा के घनश्यामपुर में 52.8 मिमी, खगड़िया के परबत्ता में 51 मिमी, खगड़िया के गोगरी में 51 मिमी दर्ज की गई।

भागलपुर के सुल्तानगंज में 49.8 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 49.6 मिमी, भोजपुर के शाहपुर में 44.8 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 43.8 मिमी, भभुआ के दुर्गावती में 43.4 मिमी, नालंदा के बेन में 42.8 मिमी, नालंदा के थरथरी में 41.2 मिमी, नालंदा के हिलसा में 38.4 मिमी दर्ज की गई।