Bihar Weather Update: बिहार में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना समेत कई जगहों पर मंडराए बादल

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। ज्यादातर हिस्सों में बादलों की आवाजाही और छिटपुट वर्षा के बावजूद उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ 22 जिलों में मेघ गर्जन एवं छिटपुट वर्षा के आसार हैं। जबकि, चार जिलों बक्सर, गोपालगंज, सिवान एवं पश्चिमी चंपारण जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में बारिश तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बने होने के साथ उमस का प्रभाव रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 8.2 मिमी एवं खगड़िया में 84.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 50 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। मंगलवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने एवं धूप के प्रभाव उमस की स्थिति बनी रही।

पटना का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस एवं 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ जम्मू, देहरादून, वाराणसी, झारखंड होते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। इनके प्रभाव से दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में भारी वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार हैं। मंगलवार को डेहरी, भागलपुर, जीरादेई, मुंगेर के अलग-अलग भागों में बूंदाबांदी होने से उमस बनी रही।

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति भभुआ में 58.2 मिमी, भभुआ के दुर्गावती में 49.8 मिमी, कुदरा में 48.6 मिमी, रोहतास के नौहट्टा में 44.8 मिमी, बेगूसराय के बरौनी में 44.4 मिमी, रोहतास के सासाराम में 43.2 मिमी, चेनारी में 42.4 मिमी, बेगूसराय के साहेबपुर कनाल में 40.4 मिमी दर्ज की गई।

भभुआ के चांद में 39.4 मिमी, समस्तीपुर के हसनपुर में 39.2 मिमी, भभुआ के चैनपुर में 38.8 मिमी, बेगूसराय के नवाकोठी में 38.2 मिमी, भभुआ के रामपपुर में 36.4 मिमी, बेगूसराय के मटियानी में 35.6 मिमी, भागलपुर के कोलगांव में 35.5 मिमी, रोहतास के कोचस में 35.4 मिमी दर्ज की गई।

मोहिनया में 35.2 मिमी, बेगूसराय में 34.4 मिमी, मुंगेर में 34 मिमी, बेगूसराय में 34.4 मिमी, मुंगेर में 34 मिमी, नालंदा के सिलाव में 32.4 मिमी, गया के बेलागंज में 30.4 मिमी, बेगूसराय के बछवाड़ा में 28.2 मिमी, खगड़िया के गोगरी में 28 मिमी एवं दरभंगा के अलीनगर में 26.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।