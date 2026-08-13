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    Bihar Weather Update: बिहार में 17 जुलाई तक मौसम बढ़ाएगा टेंशन, पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:29 AM (IST)

    बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण Bihar Weather में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से पटना सहित 17 जिलों में भारी वर्षा औ ...और पढ़ें

    एआई जनरेटेड फोटो

    एआई जनरेटेड फोटो

    HighLights

    1. शुक्रवार से बिहार में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि।

    2. पटना सहित 17 जिलों में भारी वर्षा, वज्रपात की चेतावनी।

    3. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय।

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण वातावरण में नमी बढ़ने से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई इलाकों में बादल बनने के साथ रूक-रूक कर वर्षा हो रही है। दिन में धूप के कारण उमस का प्रभाव बना हुआ है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, शुक्रवार से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि के आसार हैं। 14-17 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में झमाझम वर्षा के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है।

    मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। गुरुवार को इसके लो प्रेशर एरिया में बदलने के आसार हैं।

    इनके प्रभाव से शुक्रवार से मौसम में बदलाव के आसार हैं। पटना सहित प्रदेश के नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय आदि जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है।

    गुरुवार को पटना सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व छिटपुट वर्षा की संभावना है।

    गया और समस्तीपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस एवं 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

    औरंगाबाद के गोह में 35.6 मिमी, गया में 32 मिमी, नवादा के अकबरपुर में 30.2 मिमी, औरंगाबाद के मदनपुर में 25.4 मिमी, रोहतास के बिक्रमगंज में 25 मिमी, औरंगाबाद के रफीगंज में 16.4 मिमी, बक्सर के राजपुर में 16.4 मिमी, गया के बांके बाजार में 15.4 मिमी, लखीसराय के चानन में 14.4 मिमी, गया के आमस में 12.2 मिमी, बक्सर में 10.6 मिमी, रोहतास के दिनारा में 9.6 मिमी, भोजपुर के सहर में 9.2 मिमी, रोहतास के नोखा में 9 मिमी, अरवल के करपी में 8.6 मिमी, पटना के मोकामा में 8.2 मिमी, अरवल के कुर्था में आठ मिमी, बांका के चंदन में आठ मिमी, अरवल के किंजर में 7.6 मिमी, रोहतास के राजपुर में 7.4 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में सात मिमी एवं अरवल में 6.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
    शहर अधिकतम न्यूनतम
    पटना 36.9 28.1
    गया 35.3 24.8
    भागलपुर 35.9 27.6
    मुजफ्फरपुर 35.0 28.1

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