Bihar Kal Ka Mausam: औरंगाबाद, बक्सर सहित 4 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, पटना। Weather Update: उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र और मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से बिहार में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है।

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त आज औरंगाबाद, गया और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, 31 अगस्त कल को औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), बक्सर और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।