Bihar Kal Ka Mausam: औरंगाबाद, बक्सर सहित 4 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट
Kal Ka Mausam: उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र से बिहार में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है।
HighLights
मॉनसून फिर सक्रिय, बिहार में भारी बारिश की चेतावनी।
औरंगाबाद, गया, रोहतास में भारी बारिश का अलर्ट।
वज्रपात और तेज हवाओं से सुरक्षित रहने की अपील।
डिजिटल डेस्क, पटना। Weather Update: उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र और मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से बिहार में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।
कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त आज औरंगाबाद, गया और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, 31 अगस्त कल को औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), बक्सर और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है।
पिछले 24 घंटे कैसे रहा मौसम
राज्य के औरंगाबाद (ओबरा में 82.8 mm), सुपौल (बीरपुर में 82.0 mm), समस्तीपुर (हसनपुर में 70.0 mm) और सिवान (बसंतपुर में 67.6 mm) जिलों के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं, अररिया और लखीसराय जिलों में 39 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं।
पिछले 24 घंटे में सुपौल में सर्वाधिक तापमान 36.8°C दर्ज किया गया। वहीं, फॉरबिसगंज और मुंगेर में सबसे कम तापमान 25.0°C दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने मेघगर्जन या बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे वृक्षों और बिजली के खंभों से दूर रहने और सुरक्षित व पक्के मकान में शरण लेने की अपील की है।
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