Kal Ka Mausam 27 August: बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट
Bihar Kal Ka mausam: बिहार में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे पिछले 24 घंटों में पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।
HighLights
पिछले 24 घंटों में रोहतास में सर्वाधिक 100.2 मिमी बारिश।
27 अगस्त को भभुआ, रोहतास, सिवान में भारी बारिश अलर्ट।
वज्रपात और तेज हवाओं से बचाव हेतु सावधानी बरतें।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में इन दिनों फिर से मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बिहार के पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई, जबकि रोहतास जिले में भारी वर्षा हुई।
रोहतास में सबसे अधिक बारिश
मौसम विभाग के अनुसार रोहतास में सबसे अधिक 100.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। खगड़िया, कटिहार और भभुआ में भी अच्छी बारिश हुई है।
वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, डेहरी (रोहतास) में न्यूनतम तापमान सबसे कम 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग केंद्र पटना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज 26 अगस्त बुधवार को उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात व तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
वहीं, कल 27 अगस्त गुरुवार को बिहार के दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और दक्षिण-मध्य भागों में वज्रपात व तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं, भभुआ, रोहतास और सिवान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
सावधानी और सुझाव
मौसम विभाग ने वज्रपात और बारिश को देखते हुए लोगों को खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। भारी बारिश की संभावना वाले निचले इलाकों में जलजमाव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है।