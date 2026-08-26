Kal Ka Mausam 27 August: बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में इन दिनों फिर से मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बिहार के पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई, जबकि रोहतास जिले में भारी वर्षा हुई।

रोहतास में सबसे अधिक बारिश मौसम विभाग के अनुसार रोहतास में सबसे अधिक 100.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। खगड़िया, कटिहार और भभुआ में भी अच्छी बारिश हुई है। वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, डेहरी (रोहतास) में न्यूनतम तापमान सबसे कम 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कल कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग केंद्र पटना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज 26 अगस्त बुधवार को उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात व तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।