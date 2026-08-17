Bihar Kal Ka Mausam: औरंगाबाद, कैमूर और गया में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
Bihar Weather Update: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, बिहार में मानसून सक्रिय है और अगले 24 घंटों में डिप्रेशन का असर दिखेगा।
HighLights
बिहार में मानसून सक्रिय, डिप्रेशन का दिखेगा असर।
17-18 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश।
वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहें।
डिजिटल डेस्क, पटना। Weather Update: मौसम विज्ञान केंद्र पटना की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर बिहार के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा।
बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट
17 अगस्त को औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), गया, जमुई, नवादा और रोहतास जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, 18 अगस्त को औरंगाबाद, भभुआ और गया में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। जबकि बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, सारण, सीवान और वैशाली जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
राज्य के अधिकांश दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली (वज्रपात) गिरने की आशंका जताई गई है।
तापमान का हाल
अधिकतम तापमान: पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान 37.3°C कैमूर में दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 1-2°C की गिरावट आ सकती है।
न्यूनतम तापमान: सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.4°C वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में रहा।
मौसम विभाग ने की अपील
मौसम विभाग ने लोगों को बारिश और आकाशीय बिजली से सावधान रहने की सलाह दी है। मेघ गर्जन या बिजली चमकने के दौरान खुले स्थान या पेड़ों के नीचे शरण न लें और पक्के मकानों में रहें।