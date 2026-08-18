Bihar Weather Today: बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 10 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवादाता, पटना। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। सावन की तीसरी सोमवारी पर राजधानी सहित प्रदेश के गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, सुपौल, मधेपुरा, जहानाबाद, राजगीर, जीरादेई, मुंगेर में तेज हवा चलने के साथ हल्की वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि, 10 जिलों के बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, गया, सारण, सिवान और वैशाली में आंधी-पानी के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को पटना में 9.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि गया में 12.8 मिमी, भागलपुर में 3.4 मिमी, पूर्णिया में 13.9 मिमी, मुजफ्फरपुर में 31.0 मिमी, छपरा में 48.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। सुपौल में 15.0 मिमी, मधेपुरा में 15.5 मिमी, राजगीर में 64.5 मिमी, अरवल में 6.5 मिमी, मुंगेर में 14.5 मिमी एवं जहानाबाद में 0.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान 90.8 मिमी सिवान के दरौली में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, बस्ती, पटना, तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश व उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के सटे इलाकों में बने कम दबाव के केंद्र से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है।

इनके प्रभाव से दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार है। अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आने के साथ मौसम सामान्य बने रहने के आसार है।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा सिवान के रघुनाथपुर में 88.2 मिमी, जीरादेई में 86.4 मिमी, गोरियाकोठी में 63.2 मिमी, गाेपालगंज में 55.2 मिमी, सिवान में 53.4 मिमी, सिवान के गुठनी में 48.6 मिमी, सिवान के नौतन में 45.6 मिमी, गोपालगंज के भोरे में 40.2 मिमी, कुचायकोट में 38.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।

भभुआ के भगवानपुर में 38.2 मिमी, सिवान के हुसैनगंज में 36.2 मिमी, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में 33.8 मिमी, सिवान के हसनपुरा में 32.8 मिमी, पूर्वी चंपारण के ललबेगियाघाट में 32.0 मिमी, बक्सर के राजपुर में 30.6 मिमी, रोहतास में 29.2 मिमी, बक्सर के राजपुर में 30.6 मिमी दर्ज की गई।