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Bihar Weather Today: औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में भारी बारिश का अलर्ट; तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी

By Prabhat Ranjan Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:16 AM (IST)

Bihar Aaj Ka Mausam: बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं।

दोपहर में हुई झमाझम वर्षा के बीच नेहरू पथ पर कॉलेज की छात्रा। (जागरण)

दोपहर में हुई झमाझम वर्षा के बीच नेहरू पथ पर कॉलेज की छात्रा। (जागरण)

HighLights

  1. बिहार में मानसून सक्रिय, राजधानी पटना में वर्षा जारी।

  2. औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास में भारी वर्षा की चेतावनी।

  3. तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान।

जागरण संवाददाता, पटना। Weather Update: प्रदेश में मानसून की सक्रियता बने होने के कारण बादलों की आवाजाही के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित सभी जिलों में छिटपुट वर्षा की स्थिति बने रहने की संभावना है।

जबकि, तीन जिलों के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है।

बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित अलग-अलग जिलों मेंं वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 6.4 मिमी, पटना के धनरूआ में 41.8 मिमी, दनियावा में 64.6 मिमी, पालीगंज में 40 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि, गया जिले के इमामगंज में 122.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई।

मंगलवार को पटना सहित आसपास इलाकों में घने बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। लखीसराय में 56 किमी प्रतिघंटा हवा की गति दर्ज हुई।

अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ फिरोजपुर, देहरादून, वाराणसी, डेहरी, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है।

उत्तरी हरियाणा व आसपास के इलाके एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इन सभी मौसमी प्रभावों के कारण अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

गया के अतरी में 106.2 मिमी, मोहरा में 106.2 मिमी, बांके बाजार में 83.4 मिमी, पटना के खुसरूपुर में 78.6 मिमी, गया के डोभी में 71.6 मिमी, औरंगाबाद के मदनपुर में 69.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

रफीगंज में 65.8 मिमी, भोजपुर के सहर में 61.2 मिमी, नवादा के हिसुआ में 60.8 मिमी, रोहतास के बिक्रमगंज में 56.6 मिमी, मुंगेर के संग्रामपुर में 56.2 मिमी, नवादा के नरहट में 56.1 मिमी, औरंगाबाद के गोह में 53.2 मिमी, औरंगाबाद में 52.4 मिमी, गया के गुरारू में 49.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

औरंगाबाद के देव में 48.6 मिमी, अरवल में 48.6 मिमी, वैशाली के महुआ में 48.4 मिमी, अरवल के करपी में 46.8 मिमी, गया के आमस में 44 मिमी, अरवल के कुर्था में 43 मिमी, गया के शेरघाटी में 43 मिमी, औरंगाबाद के नवीनगर में 42.4 मिमी, नालंदा के इस्लामपुर में 40.2 मिमी, जमुई के खैरा में 40.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 31.0 26.7
गया 28.7 24.6
भागलपुर 31.7 26.5
मुजफ्फरपुर 31.2 26.2

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