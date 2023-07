Bihar Weather: प्रदेश में मानसून हुआ कमजोर, अभी और तपाएगा सूरज; पांच दिनों बाद जमकर बरस सकते हैं बादल

Bihar Weather बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। ऐसे में अगले चार दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। इस अवधि में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। तराई के एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

Bihar Weather: प्रदेश में मानसून हुआ कमजोर, अभी और तपाएगा सूरज

जागरण संवाददाता, पटना। Monsoon in Bihar: राजधानी समेत प्रदेश में पांच दिनों बाद बारिश की गतिविधियों में वृद्धि आएगी। मानसून के कमजोर होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर व दक्षिण पूर्व भागों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा व किशनगंज व पश्चिम चंपारण के एक या दो जगहों पर वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं, बुधवार को पटना व इसके आसपास इलाकों में बादल छाए रहे।कटिहार और रोहतास जिले में हल्की बारिश हुई। मुजफ्फरपुर का मौसम मुजफ्फरपुर में दिन में धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं गर्मी-उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस पर जाकर थमा। यह सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा। पिछले तीन दिनों तक यह रही मौसम की चाल मौसमीय वेधशाला पूसा के आकलन के अनुसार, पिछले तीन दिनों का औसत अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 33.7 और 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश की रफ्तार रहेगी कम वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. ए सत्तार ने बताया कि अगले चार दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। इस अवधि में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। तराई के एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरवा चलेगी।

Edited By: Roma Ragini