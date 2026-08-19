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Kal Ka Mausam 20 August: उत्तर-पूर्व में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बाकी जिलों में चढ़ेगा पारा

By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:50 PM (IST)

बिहार में 20 अगस्त को मानसून का मिला-जुला असर रहेगा, जिसमें उत्तर-पूर्वी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। अन्य क्षेत्रों में हल्की से छिटपुट वर्षा की संभावना है, जबकि तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

उत्तर-पूर्वी जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

उत्तर-पूर्वी जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

HighLights

  1. उत्तर-पूर्वी बिहार में 20 अगस्त को अच्छी बारिश की संभावना।

  2. सुपौल, अररिया सहित 7 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट।

  3. पटना समेत अन्य जिलों में हल्की या छिटपुट वर्षा के आसार।

डिजिटल डेस्क, पटना। 20 अगस्त बिहार के मौसम में मानसून का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में जहां अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं कुछ इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

तेज बारिश और वज्रपात की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 20 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों - सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है।

इसके साथ ही, उत्तर-पूर्वी बिहार के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघगर्जन और वज्रपात (ठनका गिरने) की आशंका को लेकर येलो अलर्ट/चेतावनी जारी की गई है।

अन्य क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम?

मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है।

वहीं, पटना, गया, नालंदा, नवादा, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान आदि जिलों में एक या दो स्थानों पर ही छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं।

कैसा रहेगा तापमान?

राज्य में अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सिय तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है।