Kal Ka Mausam 14 August: बिहार के कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट
बिहार में 14 अगस्त को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है, जिसमें उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का ...और पढ़ें
HighLights
14 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा।
उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य में वज्रपात, तेज हवाओं का अलर्ट।
पटना मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के कई हिस्सों में 14 अगस्त को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। बिहार के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।
पटना मौसम विभाग के अनुसार, तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे दबाव में बदल चुका है।
यह सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा।
कहां होगी बारिश?
|क्षेत्र
|जिले
|मौसम की संभावना
|उत्तर-पश्चिम बिहार
|पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण
|कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।
|दक्षिण-पश्चिम बिहार
|रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद
|कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
|दक्षिण-मध्य बिहार
|पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय
|कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है।
|उत्तर-मध्य बिहार
|मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी
|एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।
|उत्तर-पूर्व बिहार
|सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा
|एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है।
|दक्षिण-पूर्व बिहार
|जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर
|एक या दो स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं।
मौसम विभाग ने जारी की चेतवनी
मौसम विभाग ने 14 अगस्त के लिए बिहार के तीन प्रमुख संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
तापमान का पूर्वानुमान
|संभाग/क्षेत्र
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|उत्तर-पश्चिम बिहार
|32°C - 34°C
|26°C - 28°C
|उत्तर-मध्य बिहार
|32°C - 34°C
|26°C - 28°C
|उत्तर-पूर्व बिहार
|32°C - 34°C
|26°C - 28°C
|दक्षिण-पश्चिम बिहार
|32°C - 34°C
|26°C - 28°C
|दक्षिण-मध्य बिहार (पटना, गया आदि)
|34°C - 36°C
|26°C - 28°C
|दक्षिण-पूर्व बिहार
|32°C - 34°C
|26°C - 28°C
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