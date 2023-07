Bihar Weather बिहार में राजधानी पटना समेत अन्य इलाकों में बीते दो दिनों से वर्षा की गतिविधियां बनी रहने की वजह से मौसम सामान्य है। बारिश की रफ्तार कम होने से नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है।

Bihar Weather: अगले 24 घंटों में पटना सहित कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना, मेघ गर्जन का अलर्ट जारी

पटना, जागरण संवाददाता। Patna Weather : पटना समेत प्रदेश में बीते दो दिनों से वर्षा की गतिविधियां बनी रहने की वजह से मौसम सामान्य है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर-पश्चिम व दक्षिणी भागों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की आशंका भी जताई जा रही है। अगले चार दिनों तक वर्षा का अनुमान सोमवार को उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों के अधिसंख्य जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना है। प्रदेश में अगले चार दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान है। रविवार को गया जिले के शेरघाटी में सर्वाधिक 107.2 मिमी वर्षा हुई। राजधानी पटना की बात करें तो यहां 6.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। दो-तीन दिनों के बाद उत्तर बिहार में होगी मध्यम वर्षा डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को 19 जुलाई तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटे में विशेष रूप से तराई के जिलों में कहीं- कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। पश्चिम चंपारण जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जबकि अन्य सभी जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। खतरे के निशान से नीचे आया बागमती नदी का जलस्तर बारिश की रफ्तार कम होने से नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक, बागमती का जलस्तर कटौझा में लाल निशान के नीचे आ गया है। इसके साथ ही जिले से गुजरने वाली गंडक व बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी कमी आई है। बागमती के जलस्तर में गिरावट आने से औराई व कटरा इलाके में बाढ़ की संभावाना कम हुई है। जल संसाधन विभाग के मुख्य इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने बताया कि नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद हर जगह निगरानी की जा रही है।

