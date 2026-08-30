Weather Update: बिहार में मानसून का सितम जारी, आज गया-बेगूसराय समेत 7 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी
Bihar Weather News: बिहार में मानसून सक्रिय है, जिसके चलते अगले 24 घंटों में सात जिलों में भारी वर्षा की ...और पढ़ें
HighLights
सात जिलों औरंगाबाद, बेगूसराय, गया में भारी वर्षा की चेतावनी।
गया के मोहरा में 138.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।
अगले दो-तीन दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में मानसून की गतिविधियां बने होने के कारण बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Wether Forecast के अनुसार, मानसून ट्रफ अमृतसर, हरदोई, सुल्तानपुर, डाल्टनगंज, पूर्णिया होते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है।
वहीं, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में स्थित है।
इनके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ सात जिलों के औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा एवं रोहतास जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा के साथ उमस बनी रहेगी।
गया में सबसे अधिक बारिश
Bihar Weather News: शनिवार को पटना जिले के आसपास इलाकों के अलावा अन्य जिलों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 4.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना के मसौढ़ी में 85.0 मिमी एवं फतुहा में 48.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
गया के मोहरा में 138.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम में बदलाव आने के साथ पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
पटना का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस एवं 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सुपौल में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। किशनगंज जिले में 41 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार, दो से तीन दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिण एवं उत्तर भागों के अलग-अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की स्थिति बने रहने की संभावना है।
प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति
गया के अतरी में 138.4 मिमी, सिवान के रघुनाथपुर में 118.2 मिमी, औरंगाबाद के गोह में 114.8 मिमी, अररिया के फारबिसगंज में 112.4 मिमी, नालंदा के सिलाव में 92.6 मिमी, गया के फतेहपुर में 85.2 मिमी, गया के टेकारी में 84.4 मिमी, अररिया के नरपतगंज में 83.2 मिमी, किशनगंज के टेढागाछ में 76.2 मिमी, नालंदा के गिरियक में 72.4 मिमी, औरंगाबाद के मदनपुर में 70.4 मिमी।
औरंगाबाद के रफीगंज में 60.4 मिमी, गया के कोच में 56.2 मिमी, गया के इमामगंज में 50.2 मिमी, मुजफ्फरपुर के पारो में 48.0 मिमी, मधुबनी के खुटौना में 45.2 मिमी, भोजपुर के आरा में 43.2 मिमी, नालंदा के राजगीर में 42.0 मिमी, गया के आमस में 42.0 मिमी, मुजफ्फरपुर के सराय में 41.2 मिमी।
औरंगाबाद के कुटुंबा में 38.8 मिमी, सिवान के सिसवन में 36.6 मिमी, किशनगंज के चरघरिया में 36.4 मिमी, औरंगाबाद के दाउदनगर में 36.4 मिमी, छपरा में 35.6 मिमी एवं भागलपुर के नारायणपुर में 35.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम
|न्यूनतम
|पटना
|34.2
|26.6
|गया
|33.8
|24.0
|भागलपुर
|35.6
|27.9
|मुजफ्फरपुर
|33.0
|26.8