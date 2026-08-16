Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की रफ्तार जारी, आज कई इलाकों में होगी झमाझम बारिश

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:45 AM (IST)

Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की रफ्तार जारी है और 16 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश का अनुमान है, जिसमें कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर ...और पढ़ें

एआई जनरेटेड फोटो

एआई जनरेटेड फोटो

HighLights

  1. 16 अगस्त को पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना।

  2. उत्तर-पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं।

  3. नदियों का जलस्तर बढ़ा, राज्य में बाढ़ का खतरा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मानसून की रफ्तार जारी है। जिसके चलते कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के Weather Forecast के मुताबिक 16 अगस्त को पूरे बिहार में बारिश का अनुमान है।

इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण के कई इलाकों में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के कुछ स्थानों में और बाकी जगहों पर एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है।

इस दौरान राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन / वज्रपात के साथ तेज हवा (हवा की गति 30-40 कि.मी. प्रति घंटे तक) होने / चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

15 अगस्त को औरंगाबाद में सबसे अधिक (32 से 50 mm) बारिश हुई, जो की औसत से 126 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, बांका और अरवल में सबसे कमजोर बारिश देखने को मिली।   

तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और राज्य में बाढ़ का संकट मुंह बाये खड़ा है। दूसरी तरफ उमस से लोग परेशान हैं और बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी झारखंड और उसके आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है, हालांकि, समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) उसी इलाके में बना हुआ है।

समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ (Monsoon trough) अब फिरोज़पुर, रोहतक, उरई, सीधी, रांची, दीघा और वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रहा है।

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके असर से, अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

यह भी पढ़ें- Kal Ka Mausam 16 August: बिहार के इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, 40 KM की रफ्तार से चल सकती है हवा

 