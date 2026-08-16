Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की रफ्तार जारी, आज कई इलाकों में होगी झमाझम बारिश

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मानसून की रफ्तार जारी है। जिसके चलते कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के Weather Forecast के मुताबिक 16 अगस्त को पूरे बिहार में बारिश का अनुमान है।

इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण के कई इलाकों में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के कुछ स्थानों में और बाकी जगहों पर एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है।

इस दौरान राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन / वज्रपात के साथ तेज हवा (हवा की गति 30-40 कि.मी. प्रति घंटे तक) होने / चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

15 अगस्त को औरंगाबाद में सबसे अधिक (32 से 50 mm) बारिश हुई, जो की औसत से 126 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, बांका और अरवल में सबसे कमजोर बारिश देखने को मिली। तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और राज्य में बाढ़ का संकट मुंह बाये खड़ा है। दूसरी तरफ उमस से लोग परेशान हैं और बीमारियां भी बढ़ रही हैं।



मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी झारखंड और उसके आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है, हालांकि, समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) उसी इलाके में बना हुआ है।