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Bihar Weather Update:किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और भभुआ में भारी बारिश की चेतावनी, 24 जिलों में वज्रपात का अलर्ट

By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Wed, 16 Sep 2026 07:23 AM (IST)

बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से वर्षा में तेजी आई है, अगले 24 घंटे में 24 जिलों में मेघ ...और पढ़ें

बारिश का अलर्ट। फाइल फोटो

बारिश का अलर्ट। फाइल फोटो

HighLights

  1. 24 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की वर्षा।

  2. भभुआ, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा की चेतावनी जारी।

  3. राज्य में हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने का अनुमान।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में मानसून की गतिविधियां बढ़ने से वर्षा में तेजी आई है। बादलों की आवाजाही बने होने के साथ मेघ गर्जन और छिटपुट वर्षा के साथ उमस का प्रभाव बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान 24 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। तीन जिलों के भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी है।

तीन दिनों के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। राज्य के 24 जिलों में हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई।

पूर्वी चंपारण के अरेराज में 46.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस एवं भभुआ में 37.6 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

मंगलवार को पटना सहित भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, शेखपुरा, मधेपुरा, सहरसा के अगवानपुर में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 0.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य असम एवं आसपास के क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर असम एवं आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश के अलग-अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 33.6 28.0
गया 34.4 25.4
भागलपुर 33.3 27.2
मुजफ्फरपुर 33.0 27.4

(तापमान डिग्री सेल्सियस में) 