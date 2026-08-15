Kal Ka Mausam 16 August: बिहार के इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, 40 KM की रफ्तार से चल सकती है हवा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मानसून की सक्रियता 16 अगस्त को भी बनी रहने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर-पश्चिम बिहार में कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर-मध्य बिहार में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के बाकी हिस्सों में एक-दो जगह बारिश हो सकती है।

सबसे ज्यादा चिंता आकाशीय बिजली और तेज हवा को लेकर है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर-पश्चिम बिहार में ज्यादा सक्रिय रहेगा मौसम 16 अगस्त को उत्तर-पश्चिम बिहार में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। उत्तर-मध्य बिहार में भी कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों समेत अन्य क्षेत्रों में फिलहाल एक-दो स्थानों पर बारिश का अनुमान है। ठनका और तेज हवा को लेकर रहें सतर्क बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे मौसम में खुले स्थानों पर रहने से बचना जरूरी है। तेज हवा के कारण पेड़, बिजली के तार या अन्य बाहरी वस्तुओं से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। मौसम खराब होने पर स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना बेहतर रहेगा। मौसम सिस्टम से क्यों बदल रहा बिहार का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी झारखंड और आसपास का निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर होने की दिशा में है। साथ ही उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे में उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। सक्रिय मानसून द्रोणिका का असर भी बिहार के मौसम पर पड़ रहा है। 15 अगस्त को इन इलाकों में हुई बारिश पिछले 24 घंटे में दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश हुई। रफीगंज में 50.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि औरंगाबाद में 47.8 मिमी, ओबरा में 35.8 मिमी, कुटुंबा में 32.4 मिमी, टेकारी में 32.2 मिमी और नारदीगंज में 25.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। तापमान में भी आई गिरावट बीते 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। 14 अगस्त को पूर्णिया में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।