Bihar Weather Update: अररिया-भागलपुर समेत 12 जिलों में बारिश का अलर्ट, पटना में छाये रहेंगे बादल

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के कई जिलों में मानसून की सक्रिय गतिविधि बने होने के कारण विभिन्न स्थानों पर वर्षा की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, शनिवार को प्रदेश के 12 जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।

पटना सहित शेष भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। कई स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में भारी वर्षा दर्ज की गई।

औरंगाबाद के ओबरा में 123.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में उमस से लोग परेशान रहे। जबकि, सबौर, डेहरी, शेखपुरा एवं जहानाबाद में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। कई स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार हैं।

शुक्रवार को शिवहर में 59 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चली। पटना सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस एवं 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।