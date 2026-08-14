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    Kal Ka Mausam 15 August: बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

    By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:10 PM (IST)

    बिहार में 15 अगस्त को कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। उत्तर-पश्चिम बिहार में अधिक वर्षा जबकि अन्य भागों में गरज-चमक के ...और पढ़ें

    बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं (AI Generated Image)

    बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं (AI Generated Image)

    HighLights

    1. 15 अगस्त को बिहार में हल्की से मध्यम बारिश संभव।

    2. उत्तर-पश्चिम बिहार में कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान।

    3. 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की चेतावनी।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 15 अगस्त के दिन हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम बिहार के जिलों में कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम भागों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

    बारिश का हाल

    उत्तर-पश्चिम बिहार (पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण): इन जिलों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी/घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

    उत्तर-मध्य बिहार (मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी): इन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात/मेघ गर्जन की संभावना जताई है।

    दक्षिण-पश्चिम बिहार (रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद): इस संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। यहां भी 30-40 किमी/घंटे की गति से तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

    उत्तर-पूर्व बिहार (सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा): इन जिलों में एक या दो स्थानों पर ही वर्षा होने का अनुमान है।

    दक्षिण-मध्य बिहार (पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय): इस क्षेत्र में केवल एक या दो स्थानों पर ही हल्की वर्षा दर्ज हो सकती है।

    15 अगस्त का तापमान पूर्वानुमान

    • उत्तर-पश्चिम बिहार: अधिकतम तापमान 32–34°C और न्यूनतम तापमान 26–28°C रहने का अनुमान है।
    • उत्तर-मध्य बिहार: अधिकतम तापमान 32–34°C और न्यूनतम तापमान 24–26°C रहने का अनुमान है।
    • उत्तर-पूर्व बिहार: अधिकतम तापमान 32–34°C और न्यूनतम तापमान 24–26°C रहने का अनुमान है।
    • दक्षिण-पश्चिम बिहार: अधिकतम तापमान 32–34°C और न्यूनतम तापमान 26–28°C रहने का अनुमान है।
    • दक्षिण-मध्य बिहार: अधिकतम तापमान 32–34°C और न्यूनतम तापमान 26–28°C रहने का अनुमान है।

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