Kal Ka Mausam 15 August: बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 15 अगस्त के दिन हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम बिहार के जिलों में कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम भागों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

बारिश का हाल उत्तर-पश्चिम बिहार (पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण): इन जिलों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी/घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर-मध्य बिहार (मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी): इन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात/मेघ गर्जन की संभावना जताई है।