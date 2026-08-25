Kal Ka Mausam 26 August: बिहार में अगले 48 घंटे भारी बारिश का चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
कल का मौसम 26 अगस्त : मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
HighLights
अगले कुछ दिनों तक बिहार में बारिश और वज्रपात।
25-26 अगस्त के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट।
बक्सर, रोहतास सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।
डिजिटल डेस्क, पटना। Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की रफ्तार भले ही कुछ समय के लिए सुस्त पड़ी हो, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी।
पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 25 अगस्त को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, झारखंड और आसपास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र और मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से राज्य भर में बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रहेगा।
पिछले 24 घंटों का हाल
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में सबसे तेज 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। वहीं, राज्य में सबसे अधिक वर्षा खगड़िया (84.6 मिमी) में दर्ज की गई।
इसके अलावा कैमूर के भभुआ (58.2 मिमी), दुर्गावती (49.8 मिमी), रोहतास के नौहट्टा (44.8 मिमी), बेगूसराय के बरौनी (44.4 मिमी) और सासाराम (43.2 मिमी) में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।
अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी और भारी बारिश का अलर्ट
मौसम केंद्र पटना ने 25 और 26 अगस्त के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त मंगलवार को राज्य के उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों में 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और मेघगर्जन की संभावना है। बक्सर और रोहतास जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
वहीं, कल 26 अगस्त बुधवार को उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व जिलों में वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती हैं। बक्सर, गोपालगंज, सीवान और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
तापमान का पूर्वानुमान
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।
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