Kal Ka Mausam 26 August: बिहार में अगले 48 घंटे भारी बारिश का चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट 

डिजिटल डेस्क, पटना। Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की रफ्तार भले ही कुछ समय के लिए सुस्त पड़ी हो, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 25 अगस्त को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, झारखंड और आसपास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र और मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से राज्य भर में बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों का हाल मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में सबसे तेज 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। वहीं, राज्य में सबसे अधिक वर्षा खगड़िया (84.6 मिमी) में दर्ज की गई।