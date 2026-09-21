Bihar Weather Update: बिहार में 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के साथ भारी वर्षा में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित सभी जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा।

तीन दिनों बाद प्रदेश के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। रोहतास के डेहरी में 21.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस एवं 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ के कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को दिन भर बादलों के साथ उमस का प्रभाव बना रहा। शाम में पटना सहित आसपास इलाकों में छिटपुट वर्षा से लोगों को उमस से राहत मिली।