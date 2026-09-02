Kal Ka Mausam 3 September: बिहार में अररिया सहित 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; बिजली गिरने की भी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, पश्चिमी झारखंड और आसपास के इलाकों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बढ़ गई हैं।

बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिसमें औरंगाबाद के ओबरा में सर्वाधिक 135.8 मिमी बारिश हुई। मुख्य मौसम अपडेट और अलर्ट आज और कल का मौसम: 2 सितंबर को औरंगाबाद और गया जिलों में अत्यंत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं, 3 अगस्त को राज्य के अररिया, भभुआ, गया, किशनगंज, रोहतास और सिवान जिलों में भारी बारिश की संभावना है।