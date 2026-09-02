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Kal Ka Mausam 3 September: बिहार में अररिया सहित 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; बिजली गिरने की भी चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:16 PM (IST)

कल का मौसम: बिहार में मानसून की रफ्तार तेज हुई है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

पटना में हुई झमाझम बारिश। (जागरण)

पटना में हुई झमाझम बारिश। (जागरण)

HighLights

  1. औरंगाबाद और गया में आज भारी बारिश की चेतावनी।

  2. राज्य में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

  3. दक्षिणी बिहार में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट संभव।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, पश्चिमी झारखंड और आसपास के इलाकों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बढ़ गई हैं।

बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिसमें औरंगाबाद के ओबरा में सर्वाधिक 135.8 मिमी बारिश हुई।

मुख्य मौसम अपडेट और अलर्ट

आज और कल का मौसम: 2 सितंबर को औरंगाबाद और गया जिलों में अत्यंत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं, 3 अगस्त को राज्य के अररिया, भभुआ, गया, किशनगंज, रोहतास और सिवान जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

तेज हवा और वज्रपात: राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है।

तेज हवा का रिकॉर्ड: पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर जिले के कोईल्वर में 50 किमी/घंटा की गति से अधिकतम हवा दर्ज की गई।

तापमान का हाल

अधिकतम तापमान: राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर (भभुआ) में 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि औसत तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस से 34.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अगले 2 दिनों में दक्षिणी बिहार के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।

न्यूनतम तापमान: सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

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