    Bihar Weather Update: बिहार में अगले चार दिन छाएगा कोहरा, रात के तापमान में भी होगी गिरावट

    By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:03 AM (IST)

    बिहार में पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम शुष्क है और तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। पटना में 25 नवंबर को पिछले 15 सालों का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक कोहरा छाया रहेगा और चार दिनों के बाद रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। दिन में मौसम सामान्य रहेगा।

    बिहार का मौसम

    जागरण संवाददाता, पटना। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब प्रदेश में धीरे-धीरे दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली शुष्क पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क होने के साथ सुबह-शाम ठंड में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। 

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को पटना सहित सात जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस एवं 31.2 डिग्री सेल्सियस अररिया के फारबिसगंज में दर्ज किया गया। 

    औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान

    प्रदेश में 11.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटाें के दौरान पटना सहित ज्यादातर जिलों में कोहरे का प्रभाव बना रहा। पांच सौ मीटर के साथ सबसे कम दृश्यता पूर्णिया में दर्ज किया गया। 

    मौसम विभाग के अनुसार दो से तीन दिनों के दौरान ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट की संभावना है। अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ कोहरे व हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। 

    प्रमुख शहरों का तापमान ( डिग्री सेल्सियस में)

     
    बिहार के प्रमुख शहरों का तापमान (°C)
    शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    पटना 27.7 17.1
    गया 26.0 12.6
    भागलपुर 27.9 15.2
    मुजफ्फरपुर 26.8 16.7