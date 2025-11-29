Bihar Weather Update: बिहार में अगले चार दिन छाएगा कोहरा, रात के तापमान में भी होगी गिरावट

जागरण संवाददाता, पटना। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब प्रदेश में धीरे-धीरे दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली शुष्क पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क होने के साथ सुबह-शाम ठंड में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को पटना सहित सात जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस एवं 31.2 डिग्री सेल्सियस अररिया के फारबिसगंज में दर्ज किया गया।

औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान

प्रदेश में 11.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटाें के दौरान पटना सहित ज्यादातर जिलों में कोहरे का प्रभाव बना रहा। पांच सौ मीटर के साथ सबसे कम दृश्यता पूर्णिया में दर्ज किया गया।