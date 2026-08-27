Kal Ka Mausam 28 August: बिहार के 6 जिलों में होगी झमाझम बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट
बिहार में 28 अगस्त को मानसून की गतिविधियां तेज होंगी, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात ...और पढ़ें
HighLights
28 अगस्त को बिहार में तेज मानसून गतिविधियां संभावित।
कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात का अलर्ट।
दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित 6 जिलों में विशेष भारी बारिश की चेतावनी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के अधिकांश हिस्सों में 28 अगस्त को मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने को लेकर अलर्ट (Bihar Weather Alert) जारी किया गया है।
6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, 28 अगस्त को राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नवादा और जमुई में झमाझम बारिश के आसार हैं।
तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना
वहीं, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
मेघ गर्जन व वज्रपात: लगभग पूरे राज्य में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।
|क्षेत्र
|जिलों के नाम
|वर्षा का पूर्वानुमान
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|उत्तर-पश्चिम बिहार
|पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|30-32°C
|24-26°C
|उत्तर-मध्य बिहार
|सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|32-34°C
|26-28°C
|उत्तर-पूर्व बिहार
|सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|30-32°C
|24-26°C
|दक्षिण-पश्चिम बिहार
|रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद
|कुछ स्थानों पर वर्षा
|32-34°C
|26-28°C
|दक्षिण-मध्य बिहार
|पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|30-32°C
|24-26°C
|दक्षिण-पूर्व बिहार
|भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|30-32°C
|24-26°C