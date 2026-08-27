Kal Ka Mausam 28 August: बिहार के 6 जिलों में होगी झमाझम बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के अधिकांश हिस्सों में 28 अगस्त को मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने को लेकर अलर्ट (Bihar Weather Alert) जारी किया गया है।

6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार, 28 अगस्त को राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नवादा और जमुई में झमाझम बारिश के आसार हैं।