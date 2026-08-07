Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    Kal Ka Mausam 8 August: 8 अगस्त को बदलेगा मौसम, दक्षिण बिहार में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 03:38 PM (GMT+05:30)

    8 अगस्त को बिहार के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर् ...और पढ़ें

    8 अगस्त को बदलेगा मौसम, दक्षिण बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट (AI Generated Image)

    8 अगस्त को बदलेगा मौसम, दक्षिण बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट (AI Generated Image)

    HighLights

    1. दक्षिण बिहार में 8 अगस्त को व्यापक वर्षा की संभावना।

    2. गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलेंगी।

    3. दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य, दक्षिण-पूर्व बिहार के लिए येलो अलर्ट।

    डिजिटल डेस्क, पटना। 8 अगस्त को बिहार के मौसम (Bihar Weather Forecast 8 August) में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक वर्षा के साथ-साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

    मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है।

    वहीं, उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों और दक्षिण-पश्चिम बिहार के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।

    इसी के साथ, मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में 30 से 40 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलने और वज्रपात (ठनका) गिरने का पूर्वानुमान है।

    क्षेत्रवार वर्षा का पूर्वानुमान

    क्षेत्र जिले वर्षा की संभावना
    दक्षिण-मध्य बिहार पटना, गयाजी, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय अनेक स्थानों पर वर्षा
    दक्षिण-पूर्व बिहार भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया अनेक स्थानों पर वर्षा
    उत्तर-पश्चिम बिहार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण कुछ स्थानों पर वर्षा
    उत्तर-मध्य बिहार मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी कुछ स्थानों पर वर्षा
    उत्तर-पूर्व बिहार सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा कुछ स्थानों पर वर्षा
    दक्षिण-पश्चिम बिहार रोहतास, भभुआ (कैमूर), भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद कुछ स्थानों पर वर्षा

    मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी भागों के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

    इन क्षेत्रों में गरज-चमक (मेघ गर्जन व वज्रपात) के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की प्रबल संभावना है।

    कैसा रहेगा तापमान?

    • अधिकतम तापमान: पूरे राज्य में 32°C से 34°C के बीच रहने की संभावना है।
    • न्यूनतम तापमान: राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 26°C से 28°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Weather Update: बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना में उमस के बीच तापमान बढ़ने के आसार