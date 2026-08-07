Kal Ka Mausam 8 August: 8 अगस्त को बदलेगा मौसम, दक्षिण बिहार में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट
8 अगस्त को बिहार के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर् ...और पढ़ें
HighLights
दक्षिण बिहार में 8 अगस्त को व्यापक वर्षा की संभावना।
गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलेंगी।
दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य, दक्षिण-पूर्व बिहार के लिए येलो अलर्ट।
डिजिटल डेस्क, पटना। 8 अगस्त को बिहार के मौसम (Bihar Weather Forecast 8 August) में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक वर्षा के साथ-साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है।
वहीं, उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों और दक्षिण-पश्चिम बिहार के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।
इसी के साथ, मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में 30 से 40 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलने और वज्रपात (ठनका) गिरने का पूर्वानुमान है।
क्षेत्रवार वर्षा का पूर्वानुमान
|क्षेत्र
|जिले
|वर्षा की संभावना
|दक्षिण-मध्य बिहार
|पटना, गयाजी, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|दक्षिण-पूर्व बिहार
|भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया
|अनेक स्थानों पर वर्षा
|उत्तर-पश्चिम बिहार
|पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण
|कुछ स्थानों पर वर्षा
|उत्तर-मध्य बिहार
|मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी
|कुछ स्थानों पर वर्षा
|उत्तर-पूर्व बिहार
|सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा
|कुछ स्थानों पर वर्षा
|दक्षिण-पश्चिम बिहार
|रोहतास, भभुआ (कैमूर), भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद
|कुछ स्थानों पर वर्षा
मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी भागों के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
इन क्षेत्रों में गरज-चमक (मेघ गर्जन व वज्रपात) के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की प्रबल संभावना है।
कैसा रहेगा तापमान?
- अधिकतम तापमान: पूरे राज्य में 32°C से 34°C के बीच रहने की संभावना है।
- न्यूनतम तापमान: राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 26°C से 28°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है।
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