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    Kal Ka Mausam 7 August: औरंगाबाद-रोहतास समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 07:58 PM (IST)

    7 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी, जिसमें दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य जिलों में अधिक बारिश की संभावना है। ...और पढ़ें

    औरंगाबाद-रोहतास समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट I (AI Generated Image)

    औरंगाबाद-रोहतास समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट I (AI Generated Image)

    HighLights

    1. 7 अगस्त को बिहार में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी।

    2. औरंगाबाद, गया, भभुआ, रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी।

    3. वज्रपात और 30-40 किमी/घंटे की तेज हवाएं चलेंगी।

    डिजिटल डेस्क, पटना। 7 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियों के एक्टिव रहने की संभावना है। बिहार के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य जिलों में बारिश का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि कई इलाकों में वज्रपात (ठनका) और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

    4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

    मौसम विभाग ने राज्य के चार जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), गया और रोहतास में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है।

    30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

    राज्य के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है।

    किस क्षेत्र में कैसी होगी बारिश?

    क्षेत्र जिले वर्षा की संभावना (Bihar Rainfall Forecast)
    दक्षिण-पश्चिम बिहार रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना
    दक्षिण-मध्य बिहार पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद अनेक स्थानों पर बारिश के आसार
    उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व बिहार (जानकारी नहीं दी गई) कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है

    कैसा रहेगा तापमान?

    बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

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