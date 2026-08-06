Kal Ka Mausam 7 August: औरंगाबाद-रोहतास समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। 7 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियों के एक्टिव रहने की संभावना है। बिहार के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य जिलों में बारिश का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि कई इलाकों में वज्रपात (ठनका) और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने राज्य के चार जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), गया और रोहतास में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं राज्य के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है।