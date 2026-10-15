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ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर सिंह के 4 ठिकानों पर छापा, पटना से सिलीगुड़ी तक चल रही है जांच

By Kumar Rajat Edited By: Radha Krishna
Published: Thu, 15 Oct 2026 02:59 PM (IST)

ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर सिंह के चार ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने छापेमारी की है। पटना, ...और पढ़ें

चार शहरों में निगरानी की जांच

चार शहरों में निगरानी की जांच

HighLights

  1. अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी।

  2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने चार शहरों में की कार्रवाई।

  3. पटना, छपरा, कटिहार, सिलीगुड़ी में चल रही जांच।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर सिंह के चार ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है।

निगरानी की टीमें पटना, छपरा, कटिहार और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित ठिकानों पर जांच कर रही हैं। एक साथ कई जगहों पर चल रही इस कार्रवाई से संबंधित विभाग में हलचल है।

चार शहरों में निगरानी की जांच

मिली जानकारी के अनुसार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अलग-अलग टीमें चारों ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी कर रही हैं।

हालांकि, कार्रवाई के पीछे के आरोपों, जांच में अब तक मिले दस्तावेजों या अन्य बरामदगी को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी।