ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर सिंह के 4 ठिकानों पर छापा, पटना से सिलीगुड़ी तक चल रही है जांच

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर सिंह के चार ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है।

निगरानी की टीमें पटना, छपरा, कटिहार और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित ठिकानों पर जांच कर रही हैं। एक साथ कई जगहों पर चल रही इस कार्रवाई से संबंधित विभाग में हलचल है।

चार शहरों में निगरानी की जांच

मिली जानकारी के अनुसार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अलग-अलग टीमें चारों ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी कर रही हैं।

हालांकि, कार्रवाई के पीछे के आरोपों, जांच में अब तक मिले दस्तावेजों या अन्य बरामदगी को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी।