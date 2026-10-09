बिहार विधानसभा परिसर में EV चार्जिंग स्टेशन, गयाजी में बनेगा 7 मंजिला टर्मिनल; मोबाइल एप से बसों की लाइव लोकेशन

राज्य ब्यूरो, पटना। अक्टूबर अंत तक विधानसभा परिसर में भी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशन बना दिया जाएगा।

शुक्रवार को विधानसभा स्‍थ‍ित कक्ष में हुई बैठक में परिवहन सचिव राजकुमार ने विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. प्रेम कुमार को इसके लिए आश्वस्त किया।

इसके अलावा गयाजी सहित बिहार के 31 स्थानों पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

31 स्थानों पर PPP मोड के अंतर्गत बस स्टैंडों का होगा कायाकल्प

केंद्र सरकार द्वारा गयाजी को नवंबर में 125 ईवी बसें मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चारपहिया ईवी की खरीद पर महिलाओं को एक लाख रुपये अनुदान का प्रविधान किया गया है।



गयाजी बस स्टैंड का कायाकल्प अंतर्राज्यीय मल्टी-फ्लोर बस स्टैंड के रूप में होगा। उसमें भूतल पर पार्किंग, पहले और दूसरे तल पर शापिंग कांप्लेक्स तथा तीसरे से सातवें तल तक होटल एवं मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल बनेगा।