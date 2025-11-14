Language
    Bihar Vidhan Sabha Election Result: अरविंद केजरीवाल की AAP पार्टी का क्या है हाल? यहां जानें ताजा रुझान

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:20 AM (IST)

    Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतों की गणना जारी है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 83 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, वह महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को क्या जनादेश देते हैं...

    बिहार चुनाव में आप के प्रत्याशियों का परिणाम। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Aam Aadmi Party: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आज परिणाम आएंगे। मतगणना जारी है। थोड़ी ही देर में यह क्लियर हो जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है।

    इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 83 उम्मीदवार मैदान में हैं।

    आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह ने कई प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वहीं इस चुनाव में आप के बड़े स्टार प्रचारकों की भी कमी देखी गई। अब देखना यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को लेकर बिहार की जनता का क्या जनादेश रहता है।

    आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी का उद्देश्य दिल्ली और पंजाब में अपनाए गए केजरीवाल मॉडल को बिहार में लागू करना है।

    इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का वादा शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी विशेष रूप से पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाती देखी गई।

    अब देखना यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी को लेकर क्या जनादेश देती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है तो वह उसके लिए बड़ी जीत होगी।

    उम्मीदवार का नाम चुनाव क्षेत्र रिजल्ट
    डॉ. मीरा सिंह बेगूसराय 0
    योगी चौपाल कुशेश्वरस्थान 0
    अमित कुमार सिंह तरैया 0
    भानु भारतीय कसबा 0
    शुभदा यादव बेनीपट्टी  0
    अरुण कुमार रजक फुलवारीशरीफ 0
    डॉ पंकज कुमार बांकीपुर 0
    अशरफ आलम किशनगंज 0
    अखिलेश नारायण ठाकुर परिहार सीतामढ़ी 0
    अशोक कुमार सिंह गोविंदगंज 0
    पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह बक्सर 0
    राजीव वर्मा नरकटियागंज 0
    शेषनाथ चौधरी बगहा 0
    औरंगजेब आलम सिकटा 0
    राम अधार राय केसरिया 0
    विपुल यादव पिपरा 0
    ओम प्रकाश यादव चिरैया 0
    मधुसूदन खुशवाहा ढाका 0
    अनीश झा शिवहर 0
    ऋषि कुमार अग्रवाल सुरसंड 0
    रणधीर कुमार चौधरी बाजपट्टी 0
    अरविंद कुमार मिश्रा बिस्फी 0
    चंदन कुमार निर्मली 0
    विनोद कुमार मंडल छातापुर 0
    दिनेश कुमार आर्य सिकटी 0
    मासूम रजा बहादुरगंज 0
    विकास कुमार रुपौली 0
    आदित्य लाल पूर्णिया 0
    राजेश गुरनानी कटिहार 0
    मुकेश कुमारी मधेपुरा 0
    शिवम शंकर गुप्ता औराई 0
    मो. हसन मुजफ्फरपुर 0
    डॉ. अभय कुमार बोचहा (अ.जा.) 0
    डॉ. सतेन्द्र कुमार पटेल बरौली 0
    डॉ. बृज किशोर गुप्ता गोपालगंज 0
    धर्मेंद्र कुमार भोरे (अ.जा.) 0
    इंदरजीत ज्योतिकर हथुआ 0
    सतेन्द्र कुमार कुशवाहा सिवान 0
    विनोद कुमार सिंह जिरादेई 0
    डॉ. जितेंद्र कुमार यादव बरहरिया 0
    सुशील कुमार यादव मढ़ौरा 0
    प्रेम प्रताप सिंह छपरा 0
    सदान कुमार गरखा 0
    पवन तिवारी परसा 0
    राजेंद्र प्रसाद सिंह लालगंज 0
    उमेश राय मोहिउद्दीननगर 0
    मनमोहन मधुकर हसनपुर 0
    राहुल कुमार बासु बेलदौर (अ.जा.) 0
    रजनीश कुमार चौधरी बांका 0
    गोपाल कुमार तांती जमालपुर 0
    उमेश प्रसाद सिंह शेखपुरा 0
    धर्मेंद्र कुमार हरनौत 0
    डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर मोकामा 0
    बबलू कुमार कुम्हरार 0
    धनंजय कुमार चेनारी (अ.जा.) 0
    उमाशंकर शरण कुढ़नी 0
    गोवर्धन मांझी बोधगया (अ.जा.) 0
    मधुमाला कुमारी बेलागंज 0
    ओम प्रकाश राय बैकुंठपुर 0
    शशि भूषण तिवारी लौरिया 0
    अर्जुन कुमार सिन्हा बेतिया 0
    गयासुद्दीन समानी सुगौली 0
    ईश्वर चंद त्रिपाठी नरकटिया 0
    राम बाबू दास कल्याणपुर 0
    भगवान शाह मधुबन 0
    अभिषेक कुमार मोतिहारी 0
    रजनी मिश्रा मधुबनी 0
    अजय पासवान राजनगर (अ.जा.) 0
    देवकांत झा झंझारपुर 0
    रवि शंकर गुड्डू पिपरा 0
    अबू रेहमत अली फारबिसगंज 0
    चंद्र भूषण अररिया 0
    नलिनी मंडल मनिहारी एसटी 0
    दिलीप कुमार बिहारीगंज 0
    नंदन कुमार सिंघेश्वर (अ.जा.) 0
    विजय कुमार गुप्ता महिषी 0
    राजीवपाल झा अलीनगर 0
    रवीन्द्रनाथ सिंह हायाघाट 0
    रवि भूषण गुप्ता गोरेयाकोठी 0
    राज कुमार पासवान हाजीपुर 0
    राजू कुमार राघोपुर 0
    विपिन कुमार महनार 0
    ओम प्रकाश दास पटेपुर (अ.जा.) 0
    उपेंद्र कुमार राय वारिसनगर 0
    राजन कुमार समस्तीपुर 0
    अंकित कुमार मिश्रा उजियारपुर 0
    टुनटुन राय मोरवा 0
    कुमार कुनाल मधुबन 0
    रानी देवी सीतामढ़ी 0
    आशा सिंह खजौली 0
    गौरीशंकर फुलपरास 0
    बृज भूषण (नवीन) सुपौल 0
    मो. मुंतजिर आलम अमौर 0
    प्रीतम कुमार पिपराही 0
    शारवान घुइयां कुतुबा 0
    शीतानंद श्याम गुरुआ 0
    अनिल कुमार गया टाउन 0
    राहुल राणा सिकंदरा 0
    रामाशीष यादव जमुई 0