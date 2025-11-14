Bihar Vidhan Sabha Election Result: अरविंद केजरीवाल की AAP पार्टी का क्या है हाल? यहां जानें ताजा रुझान

डॉ. मीरा सिंह बेगूसराय 0

योगी चौपाल कुशेश्वरस्थान 0

अमित कुमार सिंह तरैया 0

भानु भारतीय कसबा 0

शुभदा यादव बेनीपट्टी 0

अरुण कुमार रजक फुलवारीशरीफ 0

डॉ पंकज कुमार बांकीपुर 0

अशरफ आलम किशनगंज 0

अखिलेश नारायण ठाकुर परिहार सीतामढ़ी 0

अशोक कुमार सिंह गोविंदगंज 0

पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह बक्सर 0

राजीव वर्मा नरकटियागंज 0

शेषनाथ चौधरी बगहा 0

औरंगजेब आलम सिकटा 0

राम अधार राय केसरिया 0

विपुल यादव पिपरा 0

ओम प्रकाश यादव चिरैया 0

मधुसूदन खुशवाहा ढाका 0

अनीश झा शिवहर 0

ऋषि कुमार अग्रवाल सुरसंड 0

रणधीर कुमार चौधरी बाजपट्टी 0

अरविंद कुमार मिश्रा बिस्फी 0

चंदन कुमार निर्मली 0

विनोद कुमार मंडल छातापुर 0

दिनेश कुमार आर्य सिकटी 0

मासूम रजा बहादुरगंज 0

विकास कुमार रुपौली 0

आदित्य लाल पूर्णिया 0

राजेश गुरनानी कटिहार 0

मुकेश कुमारी मधेपुरा 0

शिवम शंकर गुप्ता औराई 0

मो. हसन मुजफ्फरपुर 0

डॉ. अभय कुमार बोचहा (अ.जा.) 0

डॉ. सतेन्द्र कुमार पटेल बरौली 0

डॉ. बृज किशोर गुप्ता गोपालगंज 0

धर्मेंद्र कुमार भोरे (अ.जा.) 0

इंदरजीत ज्योतिकर हथुआ 0

सतेन्द्र कुमार कुशवाहा सिवान 0

विनोद कुमार सिंह जिरादेई 0

डॉ. जितेंद्र कुमार यादव बरहरिया 0

सुशील कुमार यादव मढ़ौरा 0

प्रेम प्रताप सिंह छपरा 0

सदान कुमार गरखा 0

पवन तिवारी परसा 0

राजेंद्र प्रसाद सिंह लालगंज 0

उमेश राय मोहिउद्दीननगर 0

मनमोहन मधुकर हसनपुर 0

राहुल कुमार बासु बेलदौर (अ.जा.) 0

रजनीश कुमार चौधरी बांका 0

गोपाल कुमार तांती जमालपुर 0

उमेश प्रसाद सिंह शेखपुरा 0

धर्मेंद्र कुमार हरनौत 0

डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर मोकामा 0

बबलू कुमार कुम्हरार 0

धनंजय कुमार चेनारी (अ.जा.) 0

उमाशंकर शरण कुढ़नी 0

गोवर्धन मांझी बोधगया (अ.जा.) 0

मधुमाला कुमारी बेलागंज 0

ओम प्रकाश राय बैकुंठपुर 0

शशि भूषण तिवारी लौरिया 0

अर्जुन कुमार सिन्हा बेतिया 0

गयासुद्दीन समानी सुगौली 0

ईश्वर चंद त्रिपाठी नरकटिया 0

राम बाबू दास कल्याणपुर 0

भगवान शाह मधुबन 0

अभिषेक कुमार मोतिहारी 0

रजनी मिश्रा मधुबनी 0

अजय पासवान राजनगर (अ.जा.) 0

देवकांत झा झंझारपुर 0

रवि शंकर गुड्डू पिपरा 0

अबू रेहमत अली फारबिसगंज 0

चंद्र भूषण अररिया 0

नलिनी मंडल मनिहारी एसटी 0

दिलीप कुमार बिहारीगंज 0

नंदन कुमार सिंघेश्वर (अ.जा.) 0

विजय कुमार गुप्ता महिषी 0

राजीवपाल झा अलीनगर 0

रवीन्द्रनाथ सिंह हायाघाट 0

रवि भूषण गुप्ता गोरेयाकोठी 0

राज कुमार पासवान हाजीपुर 0

राजू कुमार राघोपुर 0

विपिन कुमार महनार 0

ओम प्रकाश दास पटेपुर (अ.जा.) 0

उपेंद्र कुमार राय वारिसनगर 0

राजन कुमार समस्तीपुर 0

अंकित कुमार मिश्रा उजियारपुर 0

टुनटुन राय मोरवा 0

कुमार कुनाल मधुबन 0

रानी देवी सीतामढ़ी 0

आशा सिंह खजौली 0

गौरीशंकर फुलपरास 0

बृज भूषण (नवीन) सुपौल 0

मो. मुंतजिर आलम अमौर 0

प्रीतम कुमार पिपराही 0

शारवान घुइयां कुतुबा 0

शीतानंद श्याम गुरुआ 0

अनिल कुमार गया टाउन 0

राहुल राणा सिकंदरा 0