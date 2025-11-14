Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार चुनाव में किस हाल में है तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल, यहां देखें ताजा रुझान

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही बिहार चर्चा में तब आ गया था जब, राजद सुप्रीमों लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तब से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे।

कुछ ही दिन बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार में एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा जनशक्‍त‍ि जनता दल। तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वह स्वयं महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेंगी।