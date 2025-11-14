Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार चुनाव में किस हाल में है तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल, यहां देखें ताजा रुझान
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी दिलचस्प रहा है। एनडीए और महागठबंधन में सरकार बनाने को लेकर सीधी टक्कर है तो वहीं, छोटी-छोटी पार्टियां भी बड़े कैंडिडेट के वोटों पर सेंध लगाने का काम कर रही हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जन शक्ति जनता दल (Jan Shakti Janta Dal) ने भी इस चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन उम्मीदवारों को कितने वोट मिलें यहां जाने ताजा अपडेट....
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही बिहार चर्चा में तब आ गया था जब, राजद सुप्रीमों लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तब से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे।
कुछ ही दिन बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार में एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा जनशक्ति जनता दल।
तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वह स्वयं महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेंगी।
महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव, मुकेश रौशन और संजय सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पारिवारिक कलह के कारण यह सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तेज प्रताप यादव को अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, जबकि मुकेश रौशन और संजय सिंह भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।
मतों की गणना चल रही है और अब यह देखना है कि बिहार की जनता ने लालू यादव के बड़े बेटे की पार्टी को इस चुनाव में कितना प्यार दिया है।
तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी....
|विधानसभा सीट
|उम्मीदवार
|रिजल्ट
|महुआ
|तेज प्रताप यादव
|—
|बेलसन
|विकास कुमार कवि
|—
|शाहपुर
|मदन यादव
|—
|बख्तियारपुर
|डॉ. गुलशन यादव
|—
|बिक्रमगंज
|अजीत कुशवाहा
|—
|जगदीशपुर
|नीरज राय
|—
|अत्री
|अविनाश
|—
|वजीरगंज
|प्रेम कुमार
|—
|बेनीपुर
|अवध किशोर झा
|—
|मनेर
|शंकर यादव
|—
|डुमरांव
|दिनेश कुमार सूर्या
|—
|गोबिंदगंज
|आशुतोष
|—
|पटना साहिब
|मीनू कुमारी (अधिवक्ता)
|—
|माधेपुरा
|संजय यादव
|—
|नरकटियागंज
|तौरीफ रहमान
|—
|बरौली
|धर्मेन्द्र क्रांतिकारी
|—
|कुचायकोट
|ब्रज बिहारी भट्ट
|—
|हिसुआ
|रवि राज कुमार
|—
|महनार
|जय सिंह राठी
|—
|बनियापुर
|पुष्पा कुमारी
|—
|मोहिउद्दीन नगर
|सुरभि यादव
|—
