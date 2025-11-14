Bihar Chunav Result 2025 update: पहले चरण की 121 सीटों पर 122 महिलाओं की किस्मत दांव पर, मैथिली- पुष्पम प्रिया की सीट पर टिकीं निगाहें

सीट महिला उम्मीदवार हार जीत वोट

आलमनगर 1 0 0 0

बिहारीगंज 1 0 0 0

सिंहेश्वर (एससी) 1 0 0 0

मधेपुरा 1 0 0 0

सोनबर्षा (एससी)2 0 0 0

सहरसा 0 0 0 0

सिमरी बख्तियारपुर 1 0 0 0

महिषी 1 0 0 0

कुशेश्वर अस्थान (एससी) 1 0 0 0

गौरा बौराम 1 0 0 0

बेनीपुर 1 0 0 0

अलीनगर 1 0 0 0

दरभंगा ग्रामीण 0 0 0 0

दरभंगा 1 0 0 0

हायाघाट 2 0 0 0

बहादुरपुर 1 0 0 0

केवटी 0 0 0 0

जाले 0 0 0 0

गायघाट 2 0 0 0

औराई 1 0 0 0

मीनापुर 0 0 0 0

बोचहां (एससी) 2 0 0 0

सकरा (एससी) 1 0 0 0

कुरहनी 0 0 0 0

मुजफ्फरपुर 1 0 0 0

कांति 1 0 0 0

बरुराज 1 0 0 0

पारू 1 0 0 0

साहेबगंज 0 0 0 0

बैकुंठपुर 0 0 0 0

बरौली 1 0 0 0

गोपालगंज 2 0 0 0

कुचायकोट 0 0 0 0

भोरे (एससी) 1 0 0 0

हथुआ 1 0 0 0

सीवान 2 0 0 0

जीरादेई 0 0 0 0

दरौली (एससी) 0 0 0 0

रघुनाथपुर 1 0 0 0

दरौंदा 1 0 0 0

बड़हरिया 0 0 0 0

गोरियाकोठी 0 0 0 0

महराजगंज 0 0 0 0

एकमा 0 0 0 0

मांझी 2 0 0 0

बनियापुर 2 0 0 0

तरैया 0 0 0 0

मढ़ौरा 1 0 0 0

छपरा 3 0 0 0

गरखा (एससी) 1 0 0 0

अमनौर 1 0 0 0

परसा 1 0 0 0

सोनपुर 0 0 0 0

हाजीपुर 1 0 0 0

लालगंज 1 0 0 0

वैशाली 2 0 0 0

महुआ 3 0 0 0

राजा पाकर (एससी) 2 0 0 0

राघोपुर 2 0 0 0

महनार 2 0 0 0

पातेपुर (एससी) 4 0 0 0

कल्याणपुर (एससी) 0 0 0 0

वारिसनगर 1 0 0 0

समस्तीपुर 2 0 0 0

उजियारपुर 2 0 0 0

मोरवा 1 0 0 0

सरायरंजन 0 0 0 0

मोहिउद्दीननगर 1 0 0

विभूतिपुर 2 0 0 0

रोसेरा (एससी) 0 0 0 0

हसनपुर 3 0 0 0

चेरिया बरियारपुर 0 0 0

बछवाड़ा 0 0 0 0

तेघड़ा 1 0 0 0

मटिहानी 0 0 0 0

साहेबपुर कमाल 1 0 0 0

बेगूसराय 3 0 0 0

बखरी (एससी) 2 0 0 0

अलौली (एससी) 0 0 0 0

खगड़िया 1 0 0 0

बेलदौर 2 0 0 0

परबत्ता 0 0 0 0

तारापुर 2 0 0 0

मुंगेर 0 0 0 0

जमालपुर 0 0 0 0

सूर्यगढ़ा 0 0 0 0

लखीसराय 0 0 0 0

शेखपुरा 0 0 0 0

बरबीघा 0 0 0 0

अस्थावां 2 0 0 0

बिहारशरीफ 1 0 0 0

राजगीर (एससी) 2 0 0 0

इस्लामपुर 2 0 0 0

हिलसा 0 0 0 0

नालंदा 1 0 0 0

हरनौत 0 0 0 0

मोकामा 2 0 0 0

बाढ़ 0 0 0 0

बख्तियारपुर 0 0 0 0

दीघा 5 0 0 0

बांकीपुर 2 0 0 0

कुम्हरार 0 0 0 0

पटना साहिब 2 0 0 0

फतुहा 2 0 0 0

दानापुर 1 0 0 0

मनेर 2 0 0 0

फुलवारी (एससी) 1 0 0 0

मसौढ़ी (एससी) 1 0 0 0

पालीगंज 1 0 0 0

बिक्रम 0 0 0 0

सन्देश 1 0 0 0

बरहरा 1 0 0 0

आरा 0 0 0 0

अगिआंव (एससी) 0 0 0 0

तरारी 0 0 0 0

जगदीशपुर 0 0 0 0

शाहपुर 1 0 0 0

ब्रह्मपुर 0 0 0 0

बक्सर 2 0 0 0

डुमरांव 2 0 0 0