Bihar Chunav Result 2025 update: पहले चरण की 121 सीटों पर 122 महिलाओं की किस्मत दांव पर, मैथिली- पुष्पम प्रिया की सीट पर टिकीं निगाहें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज फैसले की घड़ी है। राज्य की सभी 243 सीटों पर आज मतगणना जारी है। वहीं सभी की निगाहें पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों में हुए 121 सीट पर चुनाव के रिजल्ट पर है। पहले चरण की 121 सीटों पर 122 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में जहां अलीनगर से मैथिली ठाकुर(Maithili Thakur Chunav Result 2025)चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दरभंगा से पुष्पम प्रिया चौधरी(Pushpam Priya Chunav Result 2025) अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
|सीट
|महिला उम्मीदवार
|हार
|जीत
|वोट
|आलमनगर
|1
|0
|0
|0
|बिहारीगंज
|1
|0
|0
|0
|सिंहेश्वर (एससी)
|1
|0
|0
|0
|मधेपुरा
|1
|0
|0
|0
|सोनबर्षा (एससी)2
|0
|0
|0
|सहरसा
|0
|0
|0
|0
|सिमरी बख्तियारपुर
|1
|0
|0
|0
|महिषी
|1
|0
|0
|0
|कुशेश्वर अस्थान (एससी)
|1
|0
|0
|0
|गौरा बौराम
|1
|0
|0
|0
|बेनीपुर
|1
|0
|0
|0
|अलीनगर
|1
|0
|0
|0
|दरभंगा ग्रामीण
|0
|0
|0
|0
|दरभंगा
|1
|0
|0
|0
|हायाघाट
|2
|0
|0
|0
|बहादुरपुर
|1
|0
|0
|0
|केवटी
|0
|0
|0
|0
|जाले
|0
|0
|0
|0
|गायघाट
|2
|0
|0
|0
|औराई
|1
|0
|0
|0
|मीनापुर
|0
|0
|0
|0
|बोचहां (एससी)
|2
|0
|0
|0
|सकरा (एससी)
|1
|0
|0
|0
|कुरहनी
|0
|0
|0
|0
|मुजफ्फरपुर
|1
|0
|0
|0
|कांति
|1
|0
|0
|0
|बरुराज
|1
|0
|0
|0
|पारू
|1
|0
|0
|0
|साहेबगंज
|0
|0
|0
|0
|बैकुंठपुर
|0
|0
|0
|0
|बरौली
|1
|0
|0
|0
|गोपालगंज
|2
|0
|0
|0
|कुचायकोट
|0
|0
|0
|0
|भोरे (एससी)
|1
|0
|0
|0
|हथुआ
|1
|0
|0
|0
|सीवान
|2
|0
|0
|0
|जीरादेई
|0
|0
|0
|0
|दरौली (एससी)
|0
|0
|0
|0
|रघुनाथपुर
|1
|0
|0
|0
|दरौंदा
|1
|0
|0
|0
|बड़हरिया
|0
|0
|0
|0
|गोरियाकोठी
|0
|0
|0
|0
|महराजगंज
|0
|0
|0
|0
|एकमा
|0
|0
|0
|0
|मांझी
|2
|0
|0
|0
|बनियापुर
|2
|0
|0
|0
|तरैया
|0
|0
|0
|0
|मढ़ौरा
|1
|0
|0
|0
|छपरा
|3
|0
|0
|0
|गरखा (एससी)
|1
|0
|0
|0
|अमनौर
|1
|0
|0
|0
|परसा
|1
|0
|0
|0
|सोनपुर
|0
|0
|0
|0
|हाजीपुर
|1
|0
|0
|0
|लालगंज
|1
|0
|0
|0
|वैशाली
|2
|0
|0
|0
|महुआ
|3
|0
|0
|0
|राजा पाकर (एससी)
|2
|0
|0
|0
|राघोपुर
|2
|0
|0
|0
|महनार
|2
|0
|0
|0
|पातेपुर (एससी)
|4
|0
|0
|0
|कल्याणपुर (एससी)
|0
|0
|0
|0
|वारिसनगर
|1
|0
|0
|0
|समस्तीपुर
|2
|0
|0
|0
|उजियारपुर
|2
|0
|0
|0
|मोरवा
|1
|0
|0
|0
|सरायरंजन
|0
|0
|0
|0
|मोहिउद्दीननगर
|1
|0
|0
|विभूतिपुर
|2
|0
|0
|0
|रोसेरा (एससी)
|0
|0
|0
|0
|हसनपुर
|3
|0
|0
|0
|चेरिया
|बरियारपुर
|0
|0
|0
|बछवाड़ा
|0
|0
|0
|0
|तेघड़ा
|1
|0
|0
|0
|मटिहानी
|0
|0
|0
|0
|साहेबपुर कमाल
|1
|0
|0
|0
|बेगूसराय
|3
|0
|0
|0
|बखरी (एससी)
|2
|0
|0
|0
|अलौली (एससी)
|0
|0
|0
|0
|खगड़िया
|1
|0
|0
|0
|बेलदौर
|2
|0
|0
|0
|परबत्ता
|0
|0
|0
|0
|तारापुर
|2
|0
|0
|0
|मुंगेर
|0
|0
|0
|0
|जमालपुर
|0
|0
|0
|0
|सूर्यगढ़ा
|0
|0
|0
|0
|लखीसराय
|0
|0
|0
|0
|शेखपुरा
|0
|0
|0
|0
|बरबीघा
|0
|0
|0
|0
|अस्थावां
|2
|0
|0
|0
|बिहारशरीफ
|1
|0
|0
|0
|राजगीर (एससी)
|2
|0
|0
|0
|इस्लामपुर
|2
|0
|0
|0
|हिलसा
|0
|0
|0
|0
|नालंदा
|1
|0
|0
|0
|हरनौत
|0
|0
|0
|0
|मोकामा
|2
|0
|0
|0
|बाढ़
|0
|0
|0
|0
|बख्तियारपुर
|0
|0
|0
|0
|दीघा
|5
|0
|0
|0
|बांकीपुर
|2
|0
|0
|0
|कुम्हरार
|0
|0
|0
|0
|पटना साहिब
|2
|0
|0
|0
|फतुहा
|2
|0
|0
|0
|दानापुर
|1
|0
|0
|0
|मनेर
|2
|0
|0
|0
|फुलवारी (एससी)
|1
|0
|0
|0
|मसौढ़ी (एससी)
|1
|0
|0
|0
|पालीगंज
|1
|0
|0
|0
|बिक्रम
|0
|0
|0
|0
|सन्देश
|1
|0
|0
|0
|बरहरा
|1
|0
|0
|0
|आरा
|0
|0
|0
|0
|अगिआंव (एससी)
|0
|0
|0
|0
|तरारी
|0
|0
|0
|0
|जगदीशपुर
|0
|0
|0
|0
|शाहपुर
|1
|0
|0
|0
|ब्रह्मपुर
|0
|0
|0
|0
|बक्सर
|2
|0
|0
|0
|डुमरांव
|2
|0
|0
|0
|राजपुर (एससी)
|0
|0
|0
|0
