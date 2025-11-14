Bihar Chunav Result Winner List: किसके सिर सजा ताज, कौन बना किंगमेकर? देखें 243 सीटों का हाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 Winner: बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी या गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से बिहार में दो चरणों में मतदान कराया गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी।
डिजिटल डेस्क, पटना/नई दिल्ली। Bihar Assembly Elections 2025 Winner List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज यानी 14 नवंबर को जारी किए जा रहे हैं, जिन पर न सिर्फ राज्य बल्कि देशभर की निगाहें टिकी हैं। बिहार की ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहा है। वहीं बिहार में नई नवेली जन सुराज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशियों ने भी चुनावी समीकरणों में दिलचस्प मोड़ दिया। बदलते समीकरणों और नई रणनीतियों के बीच हर सीट पर कांटे की टक्कर रही। विधानसभा चुनाव का एलान से लेकर मतगणना तक सियास सरगमी तेज रही। जनता का फैसला आ गया है। यहां देखें- बिहार की सभी 243 सीटों के ताजा नतीजे, कौन जीता, कौन हारा और किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज..
बता दें कि सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी -रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि पार्टियां है तो विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, और विकासशील इंसान पार्टी शामिल हैं।
पटना जिला -14 सीटें
1- मोकामा सीट
अनंत कुमार सिंह - जदयू
वीणा देवी - राजद
2- बाढ़ विधानसभा सीट
सियाराम सिंह - भाजपा
कर्णवीर सिंह यादव - राजद
3- बख्तियारपुर
अरुण कुमार - लोजपा (रामविलास)
अनिरुद्ध यादव - राजद
4- फतुहा सीट
रूपा कुमारी - लोजपा (रामविलास) - यादव
डा. रामानंद यादव - राजद - यादव
5- पटना साहिब सीट
रत्नेश कुमार - भाजपा
शशांत शेखर - कांग्रेस
6- कुम्हरार सीट
संजय कुमार - भाजपा
इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी
7- बांकीपुर सीट
नितिन नवीन - भाजपा
रेखा कुमारी - राजद
8- दीघा सीट
संजीव चौरसिया - भाजपा
दिव्या गौतम - भाकपा माले
9- फुलवारीशरीफ (सु.) :
श्याम रजक - जदयू
गोपाल रविदास - भाकपा माले
10- दानापुर सीट
रामकृपाल यादव - भाजपा
रितलाल यादव - राजद
11- मनेर सीट
जितेंद्र यादव - लोजपा (रामविलास)
भाई विरेंद्र - राजद
12- बिक्रम सीट
सिद्धार्थ सौरव - भाजपा
अनिल कुमार - कांग्रेस
13- पालीगंज सीट
सुनील कुमार - लोजपा (रामविलास)
संदीप सौरव - भाकपा माले
14- मसौढ़ी (सु.) सीट
अरुण मांझी - जदयू
रेखा देवी - राजद
बक्सर जिला-4 सीटें
बक्सर सीट
आनंद मिश्रा - भाजपा
संजय कुमार तिवारी कांग्रेस
तथागत हर्षवर्धन-जन सुराज पार्टी
डुमरांव
राहुल सिंह- जदयू
अजित कुमार सिंह उर्फ अजित कुशवाहा- भाकपा-माले (महागठबंधन)
शिवांग विजय सिंह -जन सुराज पार्टी
राजपुर (एससी) :
संतोष कुमार निराला- जदयू
विश्वनाथ राम- कांग्रेस
धनंजय पासवान - जन सुराज पार्टी
ब्रह्मपुर सीट
हुलास पांडेय - राजग - लोजपा-रामविलास
शंभू नाथ सिंह यादव- राजद
गोपालगंज जिला-6 सीटें
गोपालगंज सीट
सुभाष सिंह - भाजपा
ओम प्रकाश गर्ग- कांग्रेस
बरौली सीट
मंजीत सिंह - जदयू
दिलीप कुमार सिंह- राजद
फैज अहमद- जन सुराज पार्टी
कुचायकोट सीट
अमरेंद्र कुमार पाण्डेय- जदयू
हरि नारायण सिंह- कांग्रेस
विजय चौबे- जन सुराज पार्टी
बैकुंठपुर सीट
प्रेम शंकर प्रसाद - राजद
मिथिलेश तिवारी - भाजपा
अजय प्रसाद- जन सुराज पार्टी
हथुआ सीट
राजेश कुमार सिंह - राजद
राम सेवक सिंह - जदयू
प्रो. संजय प्रसाद- जन सुराज पार्टी
भोरे सीट
सुनील कुमार- जदयू
धनंजय कुमार- माले (महागठबंधन)
प्रीति किन्नर - जन सुराज पार्टी
भोजपुर जिला-7 सीटें
आरा विधानसभा सीट
संजय सिंह टाइगर - भाजपा
क्यामुद्दीन अंसारी- माले (महागठबंधन)
डॉ. विजय गुप्ता -जन सुराज पार्टी
संदेश सीट
राधाचरण शाह - जदयू
दीपू सिंह- राजद
राजीव रंजन सिंह - जन सुराज पार्टी
बड़हरा सीट
राघवेंद्र प्रताप सिंह - भाजपा
रामबाबू सिंह उर्फ अशोक सिंह - राजद
सौरभ सिंह यादव - जन सुराज पार्टी
शाहपुर सीट
राकेश ओझा- भाजपा
राहुल तिवारी - राजद
डॉ. पदमा ओझा - जन सुराज पार्टी
तरारी सीट
मदन सिंह- माले (महागठबंधन)
विशाल प्रशांत - भाजपा
चंद्रशेखर सिंह - जन सुराज पार्टी
अगिआंव सीट
महेश पासवान- भाजपा
शिव प्रकाश रंजन - माले (महागठबंधन)
रमेश कुमार - जन सुराज पार्टी
जगदीशपुर सीट
किशोर कुणाल उर्फ राजू यादव - राजद
श्रीभगवान कुशवाहा - जदयू
विजय सिंह उर्फ अंटू सिंह - जन सुराज पार्टी
नालंदा जिला-7 सीटें
अस्थावां सीट
डॉ. जितेन्द्र कुमार- जदयू
रविरंजन कुमार- राजद
लता सिंह - जन सुराज पार्टी
बिहारशरीफ सीट
डॉ. सुनील - भाजपा
उमैर खां - कांग्रेस
दिनेश कुमार - जन सुराज पार्टी
राजगीर सुरक्षित
कौशल किशोर - जदयू
विश्वनाथ चौधरी- माले (महागठबंधन)
सत्येन्द्र कुमार - जन सुराज पार्टी
इस्लामपुर सीट
रुहेल रंजन- जदयू
राकेश कुमार रौशन - राजद
तनुजा कुमारी- जन सुराज पार्टी
हिलसा सीट
कृष्ण मुरारी शरण- जदयू
अतरी मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव - राजद
उमेश कुमार वर्मा - जन सुराज पार्टी
नालंदा सीट
श्रवण कुमार - जदयू
कौशलेन्द्र कुमार - कांग्रेस
कुमारी पूनम सिन्हा - जन सुराज पार्टी
हरनौत सीट
हरिनारायण सिंह - जदयू
अरुण कुमार- कांग्रेस
कमलेश पासवान - जनसुराज
शेखपुरा जिला- 2 सीटें
शेखपुरा सीट
विजय कुमार- राजद
रणधीर कुमार सोनी - जदयू
राजेश कुमार - जन सुराज पार्टी
बरबीघा सीट
त्रिशूलधारी सिंह - कांग्रेस
डॉ. पुष्पंजय - जदयू
मुकेश कुमार- जन सुराज पार्टी
सारण जिला- 10 सीटें
एकमा विधानसभा
मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह- जदयू
श्रीकांत यादव - राजद
देव कुमार सिंह- जनसुराज
मांझी विधानसभा सीट
रंधीर कुमार सिंह - जदयू
डॉ. सत्येंद्र यादव - माकपा (महागबंधन)
वाईबी गिरी- जन सुराज पार्टी
बनियापुर विधानसभा सीट
केदार नाथ सिंह - भाजपा
चांदनी देवी - राजद
श्रवण महतो - जन सुराज पार्टी
तरैया विधानसभा सीट
जनक सिंह - भाजपा
शैलेंद्र प्रताप सिंह- राजद
सत्येन्द्र कुमार सहनी - जन सुराज पार्टी
मढ़ौरा सीट
अंकित कुमार - राजग समर्थित (निर्दलीय)
जितेंद्र कुमार राय - राजद
नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह - जन सुराज पार्टी
छपरा सीट
छोटी कुमारी - भाजपा
शत्रुध्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव - राजद
जयप्रकाश सिंह - जन सुराज पार्टी
गड़खा सीटें
सिमंत मृणाल - लोजपा (रामविलास)
सुरेंद्र राम - राजद
मनोहर कुमार राम- जन सुराज पार्टी
अमनौर सीट
कृष्ण कुमार सिंह मंटू - भाजपा
सुनील कुमार - राजद
राहुल कुमार सिंह - जन सुराज पार्टी
परसा सीट
छोटे लाल राय- जदयू
करिश्मा - यादव - यादव
मोसाहेब महतो - जन सुराज पार्टी
सोनपुर सीट
विनय सिंह - भाजपा
डा. रामानुज प्रसाद्र - राजद
चंदनलाल मेहता - जन सुराज पार्टी
वैशाली जिला- 8 सीटें
हाजीपुर सीट
अवधेश सिंह- भाजपा
देव कुमार चौरसिया - राजद
प्रतिभा सिन्हा - जन सुराज पार्टी
लालगंज सीट
संजय कुमार सिंह - भाजपा
शिवानी शुक्ला - राजद
अमर कुमार सिंह - जन सुराज पार्टी
वैशाली सीट
सिद्धार्थ पटेल - जदयू
अजय कुशवाहा - राजद
संजीव सिंह - कांग्रेस
सुनील कुमार - जन सुराज पार्टी
महुआ सीट
संजय सिंह - लोजपा (रामविलास
डॉ. मुकेश रौशन - राजद
तेज प्रताप यादव - जनशक्ति जनता दल
इंद्रजीत प्रधान- जन सुराज पार्टी
पातेपुर (सुरक्षित) :
लखेंद्र कुमार रौशन - भाजपा
प्रेमा चौधरी - राजद
दशई चौधरी - जनसुराज
राजापाकर (सुरक्षित) :
महेंद्र राम - जदयू
प्रतिमा कुमारी - कांग्रेस
मोहित पासवान -सीपीआई
मुकेश कुमार -जन सुराज पार्टी
राघोपुर सीट
तेजस्वी प्रसाद यादव - राजद
सतीश कुमार - भाजपा
चंचल कुमार - जन सुराज पार्टी
महनार सीट
उमेश सिंह कुशवाहा - जदयू
राजद रविंद्र कुमार सिंह - राजद
डॉ राजेश कुमार -जन सुराज पार्टी
बेगूसराय- 7 सीटें
बेगूसराय सीट
कुंदन कुमार - भाजपा
अमिता भूषण - कांग्रेस
सुरेंद्र कुमार सहनी -जन सुराज पार्टी
मटिहानी सीट
राजकुमार सिंह -जदयू
नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह -राजद
डॉ. अरुण कुमार - जन सुराज पार्टी
चेरिया बरियारपुर सीट
अभिषेक आनंद -जदयू
सुशील कुशवाहा-राजद
डॉ. मृत्युंजय कुमार -जन सुराज पार्टी
बखरी सीट
सूर्यकांत पासवान - भाकपा (महागठबंधन)
संजय कुमार -लोजपा (रामविलास)
डॉ. संजय कुमार -जन सुराज पार्टी
साहेबपुर कमाल सीट
राजद सतानंद संबुद्ध - राजद
सुरेंद्र विवेक - लोजपा (रामविलास)
मो. अब्दुल्ला - जन सुराज पार्टी
तेघड़ा सीट
भाकपा रामरतन सिंह-
रजनीश कुमार -भाजपा
रामनंदन सिंह -जन सुराज पार्टी
बछवाड़ा सीट
सुरेंद्र मेहता -भाजपा
अवधेश राय -भाकपा
शिवप्रकाश गरीब दास - कांग्रेस
रामोद कुंवर -जन सुराज पार्टी
सिवान- 8 सीटें
सिवान सदर सीट
मंगल पांडेय- भाजपा
अवध बिहारी चौधरी- राजद
इंतखाब अहमद- जन सुराज पार्टी
बड़हरिया सीट
अरुण गुप्ता-राजद
इंद्रदेव पटेल-जदयू
डॉ. शहनवाज आलम-जन सुराज पार्टी
गोरेयाकोठी सीट
देवेशकांत सिंह- भाजपा
अनवारुल हक- राजद
एजाज अहमद सिद्दीकी- जन सुराज पार्टी
महराजगंज सीट
विशाल जायसवाल- राजद
हेमनारायण साह- जदयू
सुनील राय-जन सुराज पार्टी
दारौंदा सीट
कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह-भाजपा
अमरनाथ यादव- भाकपा माले
सत्येंद्र यादव - जन सुराज पार्टी
रघुनाथपुर सीट
ओसामा शहाब- राजद
विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह- जदयू -
राहुल कीर्ति सिंह- जन सुराज पार्टी
दरौली सीट
विशुनदेव पासवान- लोजपा (रामविलास)
सत्यदेव राम- माले (महागठबंधन)
गणेश राम-जन सुराज पार्टी
जीरादेई सीट
भीष्म कुशवाहा- जदयू
अमरजीत कुशवाहा- माले
मुन्ना पांडेय- जन सुराज पार्टी
जहानाबाद - 3 सीटें
जहानाबाद सीट
चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी - जदयू
राहुल शर्मा- राजद
अभिराम शर्मा -जन सुराज पार्टी
घोसी सीट
ऋतुराज कुमार - जदयू
रामबली सिंह यादव - भाकपा माले
प्रभात कुमार -जन सुराज पार्टी
मखदुमपुर सुरक्षित सीट
रानी कुमारी- लोजपा (रामविलास)
सूबेदार दास- राजद
शंकर स्वरूप- जन सुराज पार्टी
अरवल-2 विस क्षेत्र
अरवल सीट
मनोज शर्मा -भाजपा
महानंद सिंह - भाकपा माले
कुंती देवी - जन सुराज पार्टी
कुर्था सीट
पप्पू कुमार वर्मा - जदयू
सुदय यादव - राजद
रामबली सिंह चंद्रवंशी - जन सुराज पार्टी
नवादा- 5 सीटें
रजौली (आरक्षित) सीट
पिंकी भारती -राजद
विमल राजवंशी - भाजपा
नरेश चौधरी - जन सुराज पार्टी
हिसुआ सीट
नीतू कुमारी - कांग्रेस
अनिल सिंह - भाजपा
सूर्य देव प्रसाद वर्मा -जन सुराज पार्टी
नवादा सीट
कौशल यादव - राजद
विभा देवी -जदयू
अनुज सिंह - जन सुराज पार्टी
गोविंदपुर सीट
पूर्णिमा यादव - राजद
विनीता मेहता - लोजपा (रामविलास)
पूनम कुमारी- जन सुराज पार्टी
वारिसलीगंज सीट
अनीता कुमारी - राजद (महागठबंधन)
सतीश कुमार - कांग्रेस (महागठबंधन)
अरूणा देवी - भाजपा
उमेश यादव - जनसुराज
रोहतास -7 सीटें
सासाराम सीटें
स्नेहलता - राष्ट्रीय लोक मोर्चा (राजग)
सत्येंद्र साह -राजद
विनय कुमार सिंह- जन सुराज पार्टी
करगहर सीट
वशिष्ठ सिंह - जदयू
संतोष कुमार मिश्र - कांग्रेस
रितेश रंजन - जन सुराज पार्टी
चेनारी सीट
मुरारी प्रसाद गौतम - लोजपा (रामविलास)
मंगल राम - कांग्रेस
नेहा नटराज - जन सुराज पार्टी
नोखा सीट
अनीता देवी - राजद
नागेंद्र चंद्रवंशी -जदयू
नसरुल्लाह खान - जन सुराज पार्टी
डेहरी सीट
राजीव रंजन सिंह - लोजपा (रामविलास)
गुड्डू कुमार चंद्रवंशी - राजद
प्रदीप ललन सिंह - जन सुराज पार्टी
दिनारा सीट
आलोक कुमार सिंह - राष्ट्रीय लोक मोर्चा (राजग)
शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव - राजद
संजय कुमार - जन सुराज पार्टी
काराकाट सीट
महाबली सिंह - जदयू
अरुण सिंह - भाकपा माले -
योगेंद्र सिंह - जन सुराज पार्टी
कैमूर - 4 सीटें
भभुआ सीट
भरत बिंद - भाजपा
वीरेंद्र कुमार सिंह - राजद
जैनेंद्र कुमार आर्य - जन सुराज पार्टी
चैनपुर सीट
मोहम्मद जमा खां -जदयू
बृजकिशोर बिंद - राजद
हेमंत चौबे - जन सुराज पार्टी
मोहनियां (सुरक्षित) सीट
संगीता कुमारी -भाजपा
गीता पासी -जन सुराज पार्टी
रामगढ़ सीट
अशोक सिंह - भाजपा
अजित सिंह -राजद
आनंद सिंह - जन सुराज पार्टी
औरंगाबाद- 6 सीटें
औरंगाबाद सीट
त्रिविक्रम नारायण सिंह -भाजपा
आनंद शंकर सिंह - कांग्रेस
नंदकिशोर यादव -जन सुराज पार्टी
नबीनगर सीट
चेतन आनंद - जदयू
अमोद कुमार -राजद
अर्चनाचंद्र यादव - जन सुराज पार्टी
कुटुंबा सीट
ललन राम - हम (राजग)
राजेश कुमार -कांग्रेस
श्यामबली पासवान - जन सुराज पार्टी
रफीगंज सीट
प्रमोद कुमार सिंह - जदयू
डॉ. गुलाम शाहिद - राजद
विकास कुमार सिंह -जन सुराज पार्टी
गोह सीट
डॉ. रणविजय कुमार -भाजपा
अमरेंद्र कुशवाहा -राजद
सीताराम दुखारी - जन सुराज पार्टी
ओबरा सीट
प्रकाश चंद्र -लोजपा (रामविलास)
ऋषि कुमार - राजद
सुधीर कुमार शर्मा - जन सुराज पार्टी
गया- 10 सीटें
गया शहर सीट
प्रेम कुमार- भाजपा
अखौर ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव- कांग्रेस
धीरेन्द्र अग्रवाल-जन सुराज पार्टी
बेलागंज सीट
मनोरमा देवी-जदयू
विश्वनाथ प्रसाद सिंह- राजद
मोहम्मद शहाबउद्दीन-जन सुराज पार्टी
गुरुआ सीट
उपेन्द्र प्रसाद- भाजपा
विनय कुमार- राजद
संजीव श्याम सिंह- जन सुराज पार्टी
बाराचट्टी सीट
ज्योति देवी- हम (राजग)
तनुश्री कुमारी-राजद
हेमंत कुमार- जन सुराज पार्टी
इमामगंज सीट
दीपा कुमारी- हम (राजग)
ऋतु प्रिया-राजद
अजीत कुमार-जन सुराज पार्टी
शेरघाटी सीट
उदय कुमार सिंह- लोजपा (रामविलास)
प्रमोद कुमार वर्मा- राजद
पवन किशोर- जन सुराज पार्टी
वजीरगंज सीट
वीरेन्द्र सिंह-भाजपा
अवधेश कुमार सिंह-कांग्रेस
संतोष कुमार- जन सुराज पार्टी
टिकारी सीट
अनिल कुमार- हम (राजग)
अजय कुमार दांगी- राजद
शशि कुमार- जन सुराज पार्टी
बोधगया (सु.) सीट
श्यामदेव पासवान- लोजपा(रामविलास)
कुमार सर्वजीत- राजद
लक्ष्मण मांझी- जन सुराज पार्टी
अतरी सीट
रोमित कुमार- हम (राजग)
बैजंती देवी- राजद
शैलेन्द्र कुमार- जन सुराज
सहरसा - 4 सीटें
सहरसा सीट
इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता - आईएपी
आलोक रंजन - भाजपा
किशोर कुमार - जन सुराज पार्टी
सिमरी बख्तियारपुर सीट
संजय कुमार सिंह - लोजपा-आर
युसूफ सलाउद्दीन -राजद
सुरेंद्र यादव - जन सुराज
महिषी विधानसभा
गौतम कृष्ण- राजद
गुंजेश्वर साह - जदयू
समीम अख्तर - जन सुराज
सोनवर्षा सुरक्षित विधानसभा
रत्नेश सदा - जदयू
सरिता देवी - कांग्रेस
सत्येंद्र कुमार - जन सुराज
मधेपुरा जिला - 4 सीटें
मधेपुरा सीट
कविता कुमारी साहा - जदयू
प्रो चंद्रशेखर -राजद
प्रणव प्रकाश - निर्दलीय
सिंहेश्वर सीट
रमेश ऋषि - जदयू
चंद्रहास चौपाल - राजद
प्रमोद राम - जन सुराज
आलमनगर सीट
नरेंद्र नारायण यादव - जदयू
नवीन कुमार - वीआईपी
सुबोध मंडल - जन सुराज
विनोद आशीष - निर्दलीय
बिहारीगंज सीट
निरंजन मेहता -जदयू
रेणु कुमारी - राजद
अमलेश राय - जन सुराज
कर्ण कुमार मिश्रा -निर्दलीय
मुंगेर जिला - 3 सीटें
तारापुर सीट
सम्राट चौधरी- भाजपा
अरुण शाह -राजद
डॉ संतोष कुमार सिंह - जन सुराज
जमालपुर सीट
नचिकेता मंडल- जदयू
शैलेश कुमार -निर्दलीय
नरेंद्र तांती - इंडियन इंक्लूसिव पार्टी
मुंगेर सीट
अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव -राजद
कुमार प्रणय - भाजपा,
डॉ मोनाजिर हसन - एआईएमआईएम
लखीसराय जिला - 2 सीटें
लखीसराय सीट
विजय कुमार सिन्हा - भाजपा
अमरेश कुमार अनीश -कांग्रेस
सूरज कुमार - जन सुराज
सूर्यगढ़ा सीट
रामानंद मंडल -जदयू
प्रेम सागर चौधरी - राजद
अमित सागर -जन सुराज
रविशंकर प्रसाद सिंह - निर्दलीय
खगड़िया जिला - 4 सीटें
खगड़िया सीट
बब्लू मंडल -जदयू
डॉ चंदन यादव -कांग्रेस
जयंती पटेल -जन सुराज
परबत्ता सीट
डॉ संजीव कुमार - राजद
बाबू लाल शौर्य -लोजपा आर
विनय वरुण -जन सुराज
बेलदौर सीट
पन्नालाल सिंह पटेल -जदयू
मिथिलेश निषाद -कांग्रेस
तनीषा चौहान- इंडियन इंक्लूसिव पार्टी
अलौली सीट
रामचंद्र सदा- जदयू
रामवृक्ष सदा -राजद
यशराज पासवान -लोजपा आर
पूर्णिया जिला - 7 सीटें
पूर्णिया सदर सीट
विजय कुमार खेमका -भाजपा
जितेंद्र यादव - कांग्रेस
धमदाहा सीट
लेशी सिंह -जदयू
संतोष कुशवाहा- राजद
बनमनखी सीट
कृष्ण कुमार ऋषि -भाजपा
देवनारायण रजक -कांग्रेस
रूपौली सीट
बीमा भारती -राजद
कलाधर मंडल -जदयू
शंकर सिंह- निर्दलीय
बायसी सीट
अब्दुस सुबहान -राजद
बिनोद कुमार -भाजपा
गुलाम सरवर- एआईएमआईएम
अमौर सीट
अख्तरुल इमान -एआईएमआईएम
सबा जफर -जदयू
जलील मस्तान -कांग्रेस
कसबा सीट
नीतेश कुमार सिंह -लोजपा आर
इरफान आलम- कांग्रेस
अफाक आलम -निर्दलीय
अररिया जिला- 6 सीटें
नरपतगंज सीट
देवंती यादव -भाजपा
मनीष यादव -राजद
फारबिसगंज सीट
विद्यासागर केसरी- भाजपा
मनोज विश्वास -कांग्रेस
अररिया सीट
आबिदुर्र रहमान -कांग्रेस
शगुफ्ता अजीम -जदयू
शिवदीप लांडे -निर्दलीय
जोकीहाट सीट
शाहनवाज आलम -राजद
मंजर आलम -जदयू
सरफराज आलम -जन सुराज
मुर्शीद आलम -एआईएमआईएम
रानीगंज सीट
अजमित ऋषिदेव -जदयू
अविनाश मंगलम -राजद
सिकटी सीट
विजय कुमार मंडल -भाजपा
हरिनारायण प्रमाणिक- वीआईपी
बांका जिला - 5 सीटें
अमरपुर सीट
जयंत राज कुशवाहा - जदयू
जितेंद्र सिंह -कांग्रेस
बांका सीट
रामनारायण मंडल -भाजपा
संजय कुमार -सीपीआई (महागठबंधन)
बेलहर सीट
मनोज यादव -जदयू
चाणक्या प्रकाश रंजन- राजद
धोरैया सीट
मनीष कुमार - जदयू
त्रिभुवन दास -राजद
कटोरिया सीट
पूरणलाल टुडू -भाजपा
स्वीटी सीमा हेंब्रम - राजद
भागलपुर जिला - 7 सीटें
भागलपुर सदर सीट
अजीत शर्मा -कांग्रेस
रोहित पांडेय -भाजपा
पीरपैंती सीट
मुरारी पासवान -भाजपा
राम बिलास पासवान -राजद
नाथनगर सीट
शेख जियाउल हसन -राजद
मिथुन कुमार -लोजपा आर
अजय कुमार राय -जन सुराज
सुल्तानगंज सीट
ललित नारायण मंडल -जदयू
ललन कुमार -कांग्रेस
चंदन कुमार -राजद
कहलगांव सीट
शुभानंद मुकेश -जदयू
रजनीश भारती -राजद
प्रवीण सिंह कुशवाहा -कांग्रेस
पवन यादव -निर्दलीय
बिहपुर सीट
कुमार शैलेंद्र -भाजपा
अर्पणा कुमारी -वीआईपी
गोपालपुर सीट
शैलेश कुमार -जदयू
प्रेम सागर -वीआईपी
सुपौल जिला -5 सीटें
निर्मली सीट
अनिरुद्ध प्रसाद यादव -जदयू
वैद्यनाथ मेहता -राजद
पिपरा सीट
रामविलास कामत -जदयू
अनिल कुमार -सीपीआई
लक्ष्मीकांत भारती -निर्दलीय
सुपौल सीट
विजेंद्र प्रसाद यादव -जदयू
मिन्नतुल्लाह रहमानी -कांग्रेस
त्रिवेणीगंज सीट
सोनम रानी -जदयू
संतोष कुमार -राजद
छातापुर सीट
नीरज कुमार सिंह -भाजपा
बिपिन कुमार सिंह -राजद
किशनगंज जिला - 4 सीटें
कोचाधामन सीट
मुजाहिद आलम -राजद
वीणा देवी -भाजपा
सरवर आलम - एआईएमआईएम
ठाकुरगंज सीट
गोपाल अग्रवाल -जदयू
सउद आलम -राजद
गुलाम हसनैन -एआईएमआईएम
किशनगंज सीट
कमरूल हुदा -कांग्रेस
स्वीटी सिंह -भाजपा
शम्स आगाज -एआईएमआईएम
बहादुरगंज सीट
मुसब्बिर आलम -कांग्रेस
कलीमउद्दीन -लोजपा
तौसीफ आलम -एआईएमआईएम
कटिहार जिला - 7 सीटें
कटिहार सदर सीट
तारकिशोर प्रसाद -भाजपा
सौरभ अग्रवाल -वीआईपी
बरारी सीट
तौकीर आलम -कांग्रेस
विजय सिंह -जदयू
प्रीतम प्रसून -जन सुराज
कोढ़ा सुरक्षित सीट
कविता देवी -भाजपा
पूनम पासवान -कांग्रेस
मनिहारी सुरक्षित सीट
शंभू सुमन -जदयू
मनोहर प्रसाद सिंह - कांग्रेस
बबलू सोरेन - जन सुराज
प्राणपुर सीट
निशा सिंह -भाजपा
इशरत परवीन - राजद
कंचन आफताब -एआईएमआईएम
कदवा सीट
दुलार चंद गोस्वामी -जदयू
शकील अहमद खान - कांग्रेस
मु शहरयार -जन सुराज
बलरामपुर सीट
महबूब आलम -सीपीआई माले
संगीता देवी -लोजपा आर
जमुई जिला- 4 सीटें
चकाई सीट
सुमित कुमार सिंह -जदयू
सावित्री देवी -राजद
संजय प्रसाद -निर्दलीय
सिकंदरा सीट
प्रफुल्ल मांझी -हम (राजग)
उदय नारायण चौधरी -राजद
झाझा सीट
जयप्रकाश यादव -जदयू
दामोदर रावत -निर्दलीय
इरफान -एआईएमआईएम
जमुई सीट
श्रेयसी सिंह -भाजपा
शमशाद आलम -राजद
पश्चिम चंपारण जिला- 9 सीटें
बेतिया सीट
रेनू देवी -भाजपा
वसी अहमद - कांग्रेस
नौतन सीट
नारायण साह -भाजपा
अमित कुमार -कांग्रेस
चनपटिया सीट
उमाकांत सिंह -भाजपा
अभिषेक रंजन -कांग्रेस
लौरिया सीट
विनय बिहारी -भाजपा
रणकौशल सिंह -वीआईपी
नरकटियागंज सीट
संजय पांडेय-भाजपा
दीपक यादव -राजद
सिकटा सीट
समृद्ध वर्मा -जदयू
वीरेंद्र गुप्ता - माले
बगहा सीट
राम सिंह -भाजपा
जयेश मंगलम सिंह - कांग्रेस
वाल्मिकीनगर सीट
धीरेंद्र प्रताप - जदयू
सुरेंद्र कुशवाहा -कांग्रेस
रामनगर सीट
सुबोध पासवान -राजद
नंदकिशोर राम - भाजपा
सीतामढ़ी जिला - 8 सीटें
सीतामढ़ी सीट
सुनील कुमार -राजद
सुनील कुमार पिंटू-भाजपा
रीगा सीट
बैजनाथ प्रसाद -भाजपा
अमित कुमार टुन्ना-कांग्रेस
बथनाहा सीट
नवीन कुमार-कांग्रेस
अनिल कुमार-भाजपा
परिहारसीट
स्मिता पूर्वे-राजद
गायत्री देवी-भाजपा
सुरसंडसीट
अबू दुजाना -राजद
नागेन्द्र राउत-जदयू
बाजपट्टीसीट
अमरस्वर महतो-आरएलएम
मुकेश कुमार यादव-राजद
रननीसैदपुर सीट
चंदन कुमार यादव-राजद
पंकज कुमार मिश्रा-जदयू
बेलसंडसीट
अमित कुमार- लोजपा (रामविलास)
संजय गुप्ता-राजद
शिवहरसीट
नवनीत कुमार-राजद
डॉ. श्वेता गुप्ता-जदयू
मधुबनी जिला- 10 सीटें
फूलपरस सीट
सुभोध मंडल -कांग्रेस
शीला कुमारी -जदयू
झंझारपुर सीट
नितीश मिश्रा -भाजपा
राम नारायण यादव -भाकपा
हरलाखी सीट
सुधांशु शेखर -जदयू
राकेश कुमार पांडेय -भाकपा
मधुबनीसीट
समीर कुमार महासेठ -राजद
माधव आनंद -आरएलएम
बाबूबरही सीट
मीना कुमारी -जदयू
अरुण सिंह कुशवाहा -राजद
बिस्फी सीट
अफीस अहमद -राजद
हरिभूषण ठाकुर बचौल -भाजपा
खजौली सीट
अरुण शंकर प्रसाद -भाजपा
बृज किशोर यादव -राजद
लौकहा सीट
सतीश साह -जदयू
भारत भूषण मंडल -राजद
बेनीपट्टीसीट
विनोद नारायण झा -भाजपा
नलिनी रंजन झा ‘रूपन’ -कांग्रेस
राजनगर सीट
सुजीत पासवान -भाजपा
प्रो. विष्णुदेव मोची -राजद
मुजफ्फरपुर जिला - 11 सीटें
गैघाट
कोमल सिंह-जदयू
निरंजन राय-राजद
औराई
रमा निषाद-भाजपा
भोगेन्द्र साहनी-वीआईपी
मीनापुर
अजय कुमार-जदयू
मुन्ना यादव-राजद
बोचहां
अमर पासवान-राजद
बेबी कुमारी-लोजपा (रामविलास)
सकरा
आदित्य कुमार-जदयू
उमेश राम -कांग्रेस
कुरहनी
केदार प्रसाद गुप्ता-भाजपा
सुनील कुमार सुमन-राजद
मुजफ्फरपुर
बिजेन्द्र चौधरी-कांग्रेस
रंजन कुमार-भाजपा
कांटी
अजीत कुमार-जदयू
इसराइल मंसूरी-राजद
बरूराज
अरुण कुमार सिंह-भाजपा
राकेश कुमार-वीआईपी
पारू
शंकर प्रसाद-राजद
अशोक कुमार सिंह-निर्दलीय
साहेबगंज
राजू कुमार सिंह-भाजपा
पृथ्वी नाथ राय-राजद
दरभंगा जिला -10 सीटें
कुशेश्वरस्थान सीट
अतिरिक कुमार-जदयू
गणेश भारती-वीआईपी
गौरा बौराम सीट
सुजीत कुमार-भाजपा
अफजल अली खान-राजद
बेनीपुर सीट
मिथिलेश चौधरी-कांग्रेस
विनय चौधरी-जदयू
अलीनगर सीट
विनोद मिश्रा-राजद
मैथिली ठाकुर-भाजपा
दरभंगा ग्रामीण सीट
राजेश मंडल-जदयू
ललित यादव-राजद
दरभंगासीट
संजय सरावगी-भाजपा
उमेश साहनी-वीआईपी
हायाघाट सीट
श्याम भारती-माकपा
रामचंद्र प्रसाद-भाजपा
बहादुरपुर सीट
मदन साहनी-जदयू
भोला यादव-राजद
केवटीसीट
फराज फातमी- राजद
मुरारी मोहन झा-भाजपा
जालेसीट
ऋषि मिश्रा -कांग्रेस
जीवेश कुमार-भाजपा
समस्तीपुर जिला - 10 सीटें
वारिसनगर सीट
मंजरिक मृणाल -जदयू
फूल बाबू सिंह-माकपा
समस्तीपुर सीट
अश्वमेध देवी-जदयू
अख्तरुल इस्लाम शाहीन-राजद
उजियारपुर सीट
आलोक कुमार मेहता-राजद
प्रशांत पंकज-आरएलएम
मोरवा सीट
रणविजय साहू-राजद
विद्याशागर निषाद-जदयू
सरायरंजन सीट
विजय कुमार चौधरी-जदयू
अरविंद साहनी-राजद
मोहिउद्दीननगर सीट
राजेश कुमार-भाजपा
एज्या यादव-राजद
विभूतिपुर सीट
अजय कुमार-माकपा
रवीना कुशवाहा-जदयू
रोसड़ा सीट
बीरेन्द्र कुमार- भाजपा
बी. के. रवि -कांग्रेस
कल्याणपुर सीट
महेश्वर हजारी- जदयू
रंजीत राम- माले
हसनपुरसीट
राजकुमार राय-जदयू
माला पुष्पम-राजद
पूर्वी चंपारण जिला – 12
मोतिहारी सीट
प्रमोद कुमार -भाजपा
देवा गुप्ता-राजद
सुगौली सीट
राजेश कुमार बबलू गुप्ता-लोजपा (रामविलास)
अजय झा-जन अधिकार पार्टी
हरसिधि (अनु.)सीट
कृष्णानंदन पासवान-भाजपा
राजेन्द्र राम-राजद
केसरिया सीट
शालिनी मिश्रा-जदयू
वरुण विजय-वीआईपी
गोविंदगंज सीट
शशि भूषण राय- कांग्रेस
राजू तिवारीलोजपा- (रामविलास)
मधुबनसीट
राणा रणधीर-भाजपा
संध्या रानी-राजद
पिपरा सीट
श्याम बाबू राय-भाजपा
राजमंगल प्रसाद-सीपीआई(एम)
कल्याणपुर सीट
सचिन्द्र प्रसाद सिंह-भाजपा
मनोज यादव-राजद
चिरैया सीट
लालबाबू गुप्ता -भाजपा
अछेलाल प्रसाद यादव -राजद
ढाका
फैसल रहमान-राजद
पवन जायसवाल-भाजपा
रक्सौल
श्याम बिहारी प्रसाद-कांग्रेस
प्रमोद सिन्हा-भाजपा
नरकटिया
डॉ. शमीम अहमद-राजद
विशाल कुमार-जदयू
