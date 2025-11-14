Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar election Result 2025: रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे को पहले राउंड में बढ़त, एनडीए प्रत्‍याशी का क्‍या है हाल

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:16 AM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों में रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को पहले राउंड में बढ़त मिली है। इस खबर से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, और लोगों की निगाहें एनडीए उम्मीदवार के प्रदर्शन पर टिकी हैं। देखना यह है कि आगे क्या होता है।

    prefferd source google
    Hero Image

     Bihar vidhan sabha chunav Result 2025 News Updates: ओसामा शहाब व विकास कुमार सिंंह।

    डिजिटल डेस्‍क, पटना।  Bihar Vidhan Sabha Chunav Result latest News : सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है।

    पहली राउंड की गिनती के बाद राजद (RJD) के ओसामा शहाब 725 मतों से आगे चल रहे हैं। ओसामा को 4051 जबक‍ि एनडीए के जदयू उम्‍मीदवार विकास कुमार सिंह को 3326 मत प्राप्‍त हुए हैं। 

    यहां राजद के उम्‍मीदवार लगातार दो बार विजयी हो चुके हैं। इस सीट को राजद के जनाधार वाला माना जाता है। इस बार राजद ने प्रत्‍याशी बदलकर दिवंगत पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मैदान में उतारा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनडीए से जदयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशू सिंह व जन सुराज के राहुल कीर्ति सिंह प्रमुख प्रत्‍याशी है। 1951 के पहले चुनाव में रामनंदन यादव यहां से विधायक बने थे।

    2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजद प्रत्‍याशी हरिशंकर यादव ने लोजपा के मनोज कुमार सिंह को 17,965 वोटों के अंतर से शिकस्‍त दी थी।

    यादव को 67,757 जबक‍ि मनोज सिंह को 49,792 मत मिले थे। इस विधानसभा सीट पर यादव, राजपूत और भूमिहार वोटरों का प्रभाव है।

    मुसलमान मतदाता भी यहां निर्णायक माने जाते हैं। जातीय समीकरण के कारण हर बार इस सीट का मुकाबला दिलचस्‍प हो जाता है।
    इस सीट पर 2000 के दशक में भाजपा का कमल खिलता रहा। 2015 में राजद की लालटेन जली। इससे पूर्व 2010 में भाजपा प्रत्‍याशी ने यहां से जीत हासिल की।

    विक्रम कुंवर को 33,474 मत म‍िले थे जबक‍ि सीपीआइ एमएल के अमरनाथ यादव 18,362 मत पाकर दूसरे स्‍थान पर रहे थे।
    कृषि प्रधान इस विधानसभा क्षेत्र में अबतक 17 चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दशकों में यहां कांग्रेस का कब्‍जा रहा। आठ बार कांग्रेस प्रत्‍याशी यहां से विधायक निर्वाचित हुए।

    प्रजा सोशलिस्‍ट पार्टी, संयुक्‍त सोशलिस्‍ट पार्टी, जनता पार्टी, जदयू को भी यहां से जीत मिल चुकी है।