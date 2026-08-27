बिहार में अब नगर निकाय नहीं वसूल सकेंगे एंट्री फीस और चुंगी, मंत्री नीतीश मिश्रा ने लगाई तत्काल रोक

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नगर निकाय अब भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश शुल्क अथवा चुंगी की वसूली नहीं कर सकेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक मार्ग कर की वसूली से संबंधित नियमावली नहीं बन जाती, तब तक नगर निकायों के लिए ऐसी किसी भी तरह की वसूली प्रतिबंधित रहेगी।

विभाग ने सभी नगर आयुक्तों और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को तत्काल वसूली रोकने का निर्देश दिया है। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को दी। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कई नगर निकायों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है कि नियमावली नहीं रहने और इस प्रकार की वसूली पर समय-समय पर दिए गए निर्देश के बाद भी निकाय वसूली कर रहे हैं। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

जिसके बाद सभी नगर आयुक्तों तथा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमावली के निर्माण एवं प्रभावी होने तक किसी भी प्रकार के मार्ग कर की वसूली तत्काल बंद रखी जाए। सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि विभाग के स्तर पर जारी निर्देश का अनुपालन कड़ाई से किया जाए।