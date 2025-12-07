डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्‍यक्ष व राज्‍यसभा सदस्‍य उपेंद्र कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्‍वी यादव के लोकतंत्र की हत्‍या व मशीनरी की जीत वाले बयान की निंदा की है। उन्‍होंने कहा है कि वे हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप-शनाप बोल रहे हैं। कुशवाहा ने राजद के बाबरी की शहादत दिवस मनाने पर भी तंज कसा। जनता का निर्णय नहीं पच रहा तेजस्‍वी को रविवार को पत्रकारों के सवाल पर उन्‍होंने (Upendra Kushwaha) कहा कि एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिला है। अब जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच रहा है तो गांवों में जाकर एक बार घूम लें।

मतदान केंद्रों की सूची ले लें। कहां, क‍िसको कितना वोट म‍िला, इसका डेटा ले लें। गांव में जाकर देख लें क‍ि वास्‍तव में जनता ने वोट द‍िया है या नहीं। कुशवाहा ने कहा क‍ि अनर्गल बात से कोई फायदा नहीं। जमीन उनकी (Tejashwi Yadav) पूरी तौर पर खिसक चुकी है। एनडीए के पक्ष में जनता थी इसलिए पक्ष में वोट दिया। इस तरह से इलेक्‍शन कमिशन और किसी पर अन्‍य पर आरोप लगाकर अपनी खीज निकाल रहे हैं। उसका क्‍या फायदा है।