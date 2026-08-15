बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को खुशखबरी, सरकार ने सैलरी और पेंशन के लिए जारी किए ₹1127 करोड़  

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए 1,127 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी।

यह राशि जून से लेकर अगस्त तक के वेतन-पेंशन मद में भुगतान होगा। इसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय की राशि भी शामिल है।

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव शिशिर कुमार मिश्र की ओर से शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालयों को राशि जारी किए जाने संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई।

उन्होंने संबंधित कुलसचिवों को पत्र जारी कर वेतन व पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय को 77.65 करोड़ एवं मगध विश्वविद्यालय को 162.03 करोड़ रुपये की राशि की गई है।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 162.15 करोड़, जय प्रकाश विश्वविद्यालय को 77.61 करोड़, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 105.14 करोड़, बीएन मंडल विश्वविद्यालय को 84.76 करोड़, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 80.86 करोड़, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 165.22 करोड़, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को 40.66 करोड़, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को तीन करोड़ तीन लाख रुपये की राशि जारी की गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 102.72 करोड़, पूर्णिया विश्वविद्यालय को 27.86 करोड़, मुंगेर विश्वविद्यालय को 37.65 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है।