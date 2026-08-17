बिहार के विश्वविद्यालयों में अब डिग्री के साथ रोजगार की तैयारी, इसी सत्र से शुरू होंगे IIT-IIM मॉडल पर नए कोर्स

दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में अब उच्च शिक्षा के नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बनेंगे।

राज्य में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन इससे बेरोजगारी की समस्या पर अपेक्षित अंकुश नहीं लग पा रहा है।

ऐसे में राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले पाठ्यक्रम लागू करें।

विशेषज्ञों की कमेटी ने कोर्स को द‍िया अंत‍िम रूप

विशेषज्ञों की गठित कमेटी ने प्रस्तावित नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। इन्हें जल्द ही राज्यपाल की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

स्वीकृति के बाद इन्हें चालू शैक्षणिक सत्र में ही लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय की ओर से कुलपतियों के लिए गाइडलाइन भी तैयार की गई है।

नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने में IIT, IIM, निफ्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय और एमिटी यूनिवर्सिटी समेत अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के पाठ्यक्रमों को आधार बनाया गया है।

इन पाठ्यक्रमों के तहत डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इससे युवाओं में रोजगारपरक शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

राज्यपाल सचिवालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

ऑनलाइन शिक्षा में कौशल आधारित रोजगारपरक नवीन विषयों की पहल

राज्यपाल सचिवालय के विशेषज्ञों की कमेटी ने तैयार किया वोकेशनल कोर्स

राजयपाल व कुलाधिपति से जल्द दी जाएगी नए पाठ्यक्रमों को स्वीकृति

चालू शैक्षणिक सत्र में ही लागू कराने की हो रही तैयारी, गाइडलाइन भी तैयार

प्रदेश भर में खुलेंगे ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी के भी द्वार

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना है। कुशल मानव संसाधन से ही देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसे में कौशल आधारित शिक्षा आज के समय की जरूरत बन चुकी है। इसी दृष्टि से नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।