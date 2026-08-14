बिहार के विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल होंगे प्रभावी, हर कैंपस में खुलेगा मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग सेल और एंटी बुलिंग सेल को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश कुलपतियों को दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए।

विद्यार्थियों के लिए हर विश्वविद्यालय में खुलेगा परामर्श केंद्र

राज्यपाल ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने का निर्देश दिया।

उन्होंने कुलपतियों से विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं का बेहतर व त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

रैगिंग और उत्पीड़न पर प्रभावी निगरानी का निर्देश

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल को सक्रिय रखने के साथ शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

पुस्तकालयों में ई-बुक्स के साथ पर्याप्त किताबें हों

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-बुक्स के अलावा पर्याप्त संख्या में किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

विद्यार्थियों की पढ़ाई और शोध के लिए पुस्तकालयों को अधिक उपयोगी और संसाधनयुक्त बनाने पर जोर दिया गया।

वेतन-पेंशन और समय पर डिग्री देने को प्राथमिकता

शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।

साथ ही शैक्षणिक सत्र को नियमित रखने और विद्यार्थियों को समय पर डिग्री उपलब्ध कराने को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

जेपी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की हुई समीक्षा

शुक्रवार को बिहार लोक भवन में जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. परमेन्द्र कुमार बाजपेयी ने मानव संसाधन, आधारभूत सुविधाओं, केंद्रीय पुस्तकालय, अध्ययन केंद्रों और शोध एवं विकास से जुड़ी जानकारी दी।

प्लेसमेंट और डिजिटल व्यवस्था पर भी हुई चर्चा

बैठक में विद्यार्थियों के प्लेसमेंट, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल व्यवस्था और ई-गवर्नेंस समेत विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।

समर्थ पोर्टल के बेहतर इस्तेमाल के साथ लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई।

खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर

विश्वविद्यालय में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ एनएसएस, एनसीसी और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।