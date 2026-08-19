बिहार में 46 करोड़ के उमानाथ घाट निर्माण का ठेका रद, एजेंसी पर 10 साल की ब्लैकलिस्टिंग की तलवार

जागरण संवाददाता, पटना। बाढ़ स्थित उमानाथ घाट निर्माण परियोजना में बुडको ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 46.08 करोड़ रुपये के एकरारनामा को रद कर दिया गया है। काम की भौतिक प्रगति महज पांच प्रतिशत थी, जबकि वित्तीय प्रगति शून्य बताई गई है।

53.85 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति उमानाथ घाट निर्माण का काम एए पटना जेवी को सौंपा गया था। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 53.85 करोड़ रुपये थी। 450 मीटर लंबाई में घाट का निर्माण होना था। एकरारनामा 18 जुलाई 2025 को हुआ था और काम पूरा करने की समय सीमा 17 अगस्त 2027 निर्धारित थी। साझेदार पर पहले से 10 साल की ब्लैकलिस्टिंग बुडको की जांच में सामने आया कि एजेंसी के साझेदार अमित कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पहले ही 10 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर चुका था। आदेश में पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है।

टेंडर के शपथपत्र में हाईकोर्ट के मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी बुडको के अनुसार, निविदा के साथ जमा शपथपत्र और लिटिगेशन हिस्ट्री में हाईकोर्ट में चल रहे मामलों का पूरा उल्लेख नहीं किया गया था। इसे गंभीर तथ्य छिपाने के रूप में लिया गया। एजेंसी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं माना गया। दस्तावेज उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश ठेकेदार की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान बुडको को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने और ठेकेदार को अपना पक्ष रखने का अवसर देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद विभाग ने उपलब्ध दस्तावेज और स्पष्टीकरण की समीक्षा की।