‘उद्योग वार्ता’ में निवेशकों की हर अड़चन पर त्वरित फैसला, मुख्य सचिव का सख्त संदेश—'अभी नहीं तो कभी नहीं'

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘उद्योग वार्ता’ के तहत शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए गए। वायुयान संगठन निदेशालय, पटना में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में उद्योगपतियों और स्टार्टअप संस्थापकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए।

सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली इस बैठक में 14 प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों और स्टार्टअप फाउंडर्स ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने दो टूक कहा कि बिहार सरकार निवेशकों के साथ खड़ी है और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लालफीताशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि निवेश से जुड़ी फाइलों पर 'अभी नहीं तो कभी नहीं' की भावना के साथ काम किया जाए।

बैठक में स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिली। ‘Eduratnam Innovation’ की निदेशक तान्या राज और ‘Foodam Food India’ के सीईओ ने वित्तीय किस्तों के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही युवाओं के लिए स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के प्रस्ताव पर जनवरी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

कैमूर जिले में स्थित ESE Energy Pvt Ltd के एथनॉल प्लांट तक जर्जर सड़क का मुद्दा सामने आते ही मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को एनएच-2 के समीप कुदरा प्रखंड की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने का निर्देश दिया, ताकि उत्पादन और परिवहन में किसी तरह की बाधा न आए।

बैठक में कई बड़े निवेश प्रस्तावों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। Velankani Group ने 2000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं Diwaj Steel Pvt Ltd ने 150 एकड़ में स्टील प्लांट, रश्मि ग्रुप ने 500 एकड़ और Orna24 Industries ने 100 एकड़ भूमि की मांग रखी। UltraTech Cement और Geofast ने भी भूमि से जुड़ी समस्याएं सामने रखीं। Savera Furniture ने बिहार में आधुनिक फर्नीचर प्लांट लगाने का प्रेजेंटेशन दिया।

आरा के उद्यमी कुमार प्रशांत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए फ्लोटिंग हाउस और क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे भविष्य की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया। महिलाओं के उद्यमों पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी अहम है और उनके निवेश प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर निवेश को आसान बनाने के लिए नई नीति या संशोधन से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी।