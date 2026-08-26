बिहार में 74.71 करोड़ से बनेगा टीटीआरओ प्लांट, बाढ़ NTPC में सीवेज के पानी का होगा दोबारा इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में सीवेज के पानी को दोबारा उपयोग में लाने की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। बाढ़ एसटीपी से निकलने वाले 11 एमएलडी उपचारित पानी के पुन: उपयोग के लिए 74.71 करोड़ रुपये की लागत से टीटीआरओ प्लांट बनाया जाएगा। इस पानी का इस्तेमाल एनटीपीसी बाढ़ में औद्योगिक जरूरतों के लिए किया जाएगा।

18 माह में तैयार होगा प्लांट बुडको ने टीटीआरओ प्लांट के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। निर्माण पूरा करने के लिए 18 माह की समयसीमा तय की गई है। प्लांट तैयार होने के बाद चयनित एजेंसी 15 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी।

रोज 1.1 करोड़ लीटर पानी का होगा इस्तेमाल बाढ़ एसटीपी से प्रतिदिन 11 एमएलडी यानी करीब 1.1 करोड़ लीटर उपचारित पानी मिलेगा। टीटीआरओ प्रक्रिया से इसे और शुद्ध कर औद्योगिक उपयोग के योग्य बनाया जाएगा। इससे सीवेज को बेकार बहाने के बजाय उपयोगी संसाधन में बदलने में मदद मिलेगी।

भूजल और नदियों पर घटेगा दबाव परियोजना का सबसे बड़ा फायदा ताजे पानी की बचत होगा। औद्योगिक जरूरतों में उपचारित पानी के इस्तेमाल से भूजल और प्राकृतिक जलस्रोतों पर निर्भरता कम होगी। इससे जल संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।

एसटीपी के बाद टीटीआरओ करेगा पानी की और सफाई एसटीपी सीवेज से कचरा, जैविक प्रदूषक और हानिकारक सूक्ष्मजीव हटाकर पानी को उपचारित करता है। इसके बाद टीटीआरओ में अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रिवर्स आस्मोसिस जैसी तकनीकों से घुले हुए लवण, रसायन और अन्य अशुद्धियां हटाई जाती हैं।