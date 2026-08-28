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TRE-4 अब एक ही चरण में होगी, गर्दनीबाग आंदोलन खत्म होने पर 8 बड़े फैसले

By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:39 PM (IST)

बिहार में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग आंदोलन समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग की वार्ता के बाद सरकार ने TRE-4 ...और पढ़ें

गर्दनीबाग आंदोलन खत्म

गर्दनीबाग आंदोलन खत्म

HighLights

  1. TRE-4 परीक्षा अब दो के बजाय एकल चरण में होगी।

  2. 'एक अभ्यर्थी, एक परिणाम' नीति लागू करने का फैसला।

  3. हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार समिति बनेगी।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में पिछले कई दिनों से भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गर्दनीबाग से लेकर सड़कों तक उग्र प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी अभ्यर्थियों का आंदोलन अंततः समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की सबसे प्रमुख मांग शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) को दो चरणों के बजाय एकल चरण में कराने को स्वीकार कर लिया है।

इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध कैलेंडर और जांच को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सर्वसम्मति बनी। सरकार के इस आश्वासन के बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन खत्म करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया।

बैठक के मुख्य बिंदु

TRE-4 परीक्षा एकल चरण में: बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के लिए प्रस्तावित 2-स्तरीय परीक्षा प्रणाली (PT एवं Mains) की योजना को निरस्त कर अब इसे एकल चरण में ही आयोजित किया जाएगा।

'एक अभ्यर्थी, एक परिणाम' नीति: पदों की बर्बादी रोकने के लिए ‘एक उम्मीदवार, एक परिणाम’ के सिद्धांत पर नियमानुसार कार्रवाई करने का फैसला किया गया है।

हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में सुधार कमेटी: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गड़बड़ियों की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित होगी।

70वीं BPSC और दरोगा भर्ती की जांच: 70वीं BPSC परीक्षा की निष्पक्षता और 1799 दारोगा पदों की बहाली प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों की जांच सुधार कमेटी करेगी। दारोगा भर्ती की आगे की प्रक्रिया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही बढ़ेगी।

BSSC परीक्षा कैलेंडर: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को जल्द से जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी करने और तय समय-सीमा के भीतर परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं संविदाकर्मी व्यवस्था: रिक्तियों के अनुरूप पुस्तकालयाध्यक्ष  भर्ती शुरू होगी। वहीं, संविदा कर्मियों को अंकों में वेटेज देने की स्थिति में उनके लिए अलग कोटे पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी।

डोमिसाइल और आयु सीमा: भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू करने के मुद्दे पर कानूनी सलाह के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। अधिकतम आयु सीमा से जुड़े प्रस्तावों को भी गठित कमेटी के सामने रखा जाएगा।

विद्यार्थी सहयोग पोर्टल व शिविर: छात्रों की समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और शिविरों की शुरुआत की गई है, जहाँ 30 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का दावा किया गया है।

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