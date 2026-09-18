बिहार के रेल यात्री ध्यान दें: 4 अक्टूबर तक 383 ट्रेनें डायवर्ट, पटना-मोकामा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव रद

जागरण संवाददाता, पटना। अगर आप 19 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का रूट और ठहराव जरूर जांच लें। राजेंद्र पुल समेत कई रेलखंडों पर होने वाले प्री-एनआई और एनआई कार्य ने ट्रेनों का पूरा परिचालन प्लान बदल दिया है।

पूर्व मध्य रेलवे ने इस अवधि में 383 ट्रेनों को डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रूट से चलेंगी, जबकि पटना जंक्शन, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर और बरौनी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर कई ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से रद रहेगा।

इसका सीधा असर पटना और मोकामा के रास्ते यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। खासकर उन यात्रियों को परेशानी होगी, जिन्होंने ट्रेन के निर्धारित ठहराव को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाई है। ट्रेन चलेगी, लेकिन आपके स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ऐसे में टिकट होने के बावजूद यात्रियों को वैकल्पिक स्टेशन से ट्रेन पकड़ने या उतरने की योजना बनानी पड़ सकती है।

राजेंद्र पुल के साथ कई रेलखंडों पर काम, बदलेगा ट्रेनों का रास्ता दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल, हाथीदह जंक्शन अपर, टाल और रामपुर डुमरा तथा सोनपुर मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड पर प्री-एनआइ और एनआइ कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान रेल परिचालन को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा।

रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रभावित अवधि में कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव के साथ उनके निर्धारित ठहराव भी हटाए गए हैं। इससे पटना, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, किऊल, आरा और बरौनी समेत कई स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले विशेष सतर्कता बरतनी होगी।