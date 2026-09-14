पितरों का तर्पण भी, बिहार दर्शन भी: पितृपक्ष में गयाजी के लिए पर्यटन निगम के 5 पैकेज, घर बैठे ई-पिंडदान का भी विकल्प

डिजिटल डेस्क, पटना। पितृपक्ष में गयाजी जाकर पिंडदान करने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए इस बार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि बिहार घूमने का भी मौका है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच अलग-अलग टूर पैकेज जारी किए हैं।

इन पैकेजों में पटना से गयाजी आने-जाने, पंडा-पुजारी की सेवाएं, पूजन सामग्री, पिंडदान, होटल में ठहरने और भोजन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कुछ पैकेज ऐसे भी हैं, जिनमें पिंडदान के साथ राजगीर और नालंदा घूमने की सुविधा दी गई है।

एक यात्रा, दो मकसद—पिंडदान के साथ बिहार की सैर इस बार श्रद्धालु अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं। किसी को सिर्फ एक दिन में पिंडदान कर वापस लौटना है तो उसके लिए अलग विकल्प है।

वहीं, जो लोग धार्मिक यात्रा के साथ बिहार के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को भी देखना चाहते हैं, उनके लिए दो दिन वाले पैकेज में राजगीर और नालंदा को जोड़ा गया है। पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा।

पटना से गयाजी: एक दिन में पिंडदान और वापसी पहले पैकेज में पटना से श्रद्धालुओं को गयाजी ले जाने और वापस पटना पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। पटना रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत शहर के करीब 10 किलोमीटर के दायरे से पिकअप की व्यवस्था होगी।

इसमें पुनपुन घाट पर पिंडदान के बाद गयाजी में फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट से जुड़े अनुष्ठान शामिल हैं। होटल श्रेणी और यात्रियों की संख्या के अनुसार इस पैकेज की कीमत 14,550 से 30,650 रुपये तक है। दो दिन का प्लान: पिंडदान के बाद राजगीर-नालंदा दूसरे पैकेज में एक रात और दो दिन की यात्रा रखी गई है। इसमें पिंडदान से जुड़ी सुविधाओं के साथ होटल में ठहरने और शाकाहारी नाश्ता, दोपहर और रात के भोजन की व्यवस्था भी है।

इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु पिंडदान के बाद राजगीर के विश्व शांति स्तूप और नालंदा के प्राचीन अवशेषों का भी भ्रमण कर सकेंगे। इसकी कीमत यात्रियों और होटल श्रेणी के हिसाब से 18,850 से 40,700 रुपये तक है।

सिर्फ गयाजी जाना है? बजट में अलग पैकेज तैयार जिन श्रद्धालुओं का पूरा फोकस गयाजी पहुंचकर पिंडदान करने पर है, उनके लिए तीसरा पैकेज रखा गया है। गयाजी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या 15 किलोमीटर के दायरे से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा मिलेगी।

फल्गु नदी पर तर्पण, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट पर पिंडदान के साथ पंडाजी की सेवाएं, पूजन सामग्री, आवास और शाकाहारी भोजन शामिल है। इस पैकेज की कीमत 11,250 से 25,250 रुपये तक है। सुबह-सुबह या देर शाम अनुष्ठान? उसके लिए भी पैकेज पिंडदान के समय को लेकर श्रद्धालुओं की अलग-अलग प्राथमिकताओं को देखते हुए चौथा पैकेज भी तैयार किया गया है। इसमें एक रात और दो दिन की व्यवस्था रखी गई है। गयाजी स्टेशन, एयरपोर्ट या पूजा स्थल से पिकअप-ड्रॉप, कार, होटल में ठहरने और भोजन के साथ फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट पर अनुष्ठान की सुविधा मिलेगी। इसकी कीमत 16,000 से 39,500 रुपये तक है। धर्म के साथ इतिहास भी: पांचवें पैकेज में राजगीर-नालंदा पांचवां पैकेज उन श्रद्धालुओं के लिए खास है जो गयाजी में पिंडदान के साथ बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी देखना चाहते हैं। एक रात और दो दिन के इस पैकेज में परिवहन, पिंडदान संबंधी सेवाएं, पूजन सामग्री, होटल और भोजन शामिल हैं।

यात्रा के दौरान राजगीर के विश्व शांति स्तूप और नालंदा के प्राचीन अवशेषों का भ्रमण कराया जाएगा। पर्यटन स्थलों के प्रवेश टिकट इसमें शामिल नहीं हैं। पैकेज की कीमत 16,550 से 32,850 रुपये तक है। गयाजी नहीं आ सकते? घर बैठे होगा ई-पिंडदान जो श्रद्धालु किसी वजह से गयाजी नहीं पहुंच सकते, उनके लिए पर्यटन निगम ने ई-पिंडदान का विकल्प भी रखा है। यानी शारीरिक रूप से मौजूद न होने के बावजूद निर्धारित धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान की व्यवस्था कराई जा सकती है।

23,000 रुपये (GST सहित) के इस पैकेज में विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी पर पिंडदान/तर्पण, पंडित-पुरोहित की सेवाएं, पूजन सामग्री और दक्षिणा शामिल है। अनुष्ठान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराकर पेन ड्राइव उपलब्ध कराई जाएगी। पितृपक्ष में गयाजी जाने से पहले ऐसे चुनें अपना पैकेज अगर सिर्फ पिंडदान करना है तो गयाजी वाला पैकेज, पटना से आने-जाने की सुविधा चाहिए तो पहला पैकेज और धार्मिक यात्रा के साथ बिहार दर्शन करना है तो राजगीर-नालंदा वाले विकल्प ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं।