20 हजार में घूमिए बिहार के 'स्वर्ग': तीन दिन का शाही सफर, रहना-खाना भी फ्री
बिहार सरकार ने पर्यटकों के लिए पटना से बोधगया, राजगीर और नालंदा तक दो रात और तीन दिन का एक ...और पढ़ें
HighLights
पटना से बोधगया, राजगीर, नालंदा का 3 दिवसीय पैकेज।
यात्रा, ठहरने, भोजन, गाइड और प्रवेश शुल्क पैकेज में शामिल।
महाबोधि मंदिर, राजगीर स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय के दर्शन।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से महसूस करने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए खास पर्यटन पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज में बिहार के स्वर्ग का दर्शन कराया जाएगा। ब्रांड बिहार के तहत पटना से बोधगया, राजगीर, नालंदा होते हुए फिर राजधानी लौटने का यह दो रात और तीन दिन का पैकेज है।
इसमें यात्रा, ठहरने, भोजन, प्रशिक्षित गाइड, पर्यटन पुलिस और प्रमुख स्मारकों के प्रवेश शुल्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
बिहार की विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने की पहल
पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बिहार की आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आकर्षक और सुव्यवस्थित पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। इससे पर्यटक बिहार की समृद्ध विरासत और विविध पर्यटन स्थलों का बेहतर अनुभव ले सकेंगे।
15 व्यक्तियों के समूह के लिए 20 हजार रुपये शुल्क
पर्यटक समूह के लिए न्यूनतम 15 व्यक्तियों पर पैकेज शुल्क 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। इनोवा से यात्रा के लिए न्यूनतम पांच व्यक्तियों पर 20 हजार 500 रुपये प्रति व्यक्ति और इटियोस से यात्रा के लिए न्यूनतम तीन व्यक्तियों पर 21 हजार 500 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित है। सफर की शुरुआत पटना से होगी और पहला पड़ाव बोधगया होगा।
महाबोधि मंदिर और बोधिवृक्ष के होंगे दर्शन
जहानाबाद स्थित होटल राजगीरह में नाश्ते के बाद पर्यटक बोधगया पहुंचेंगे। यहां विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बोधिवृक्ष के दर्शन के साथ 80 फीट बुद्ध प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा।
इसके बाद विभिन्न बौद्ध मठों, पुरातत्व संग्रहालय और सुजाता गढ़ की सैर होगी। दिनभर बोधगया की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत देखने के बाद होटल महाबोधि में रात्रिभोज और विश्राम की व्यवस्था होगी।
राजगीर में इतिहास और प्रकृति का संगम
दूसरे दिन यात्रा बोधगया से राजगीर की ओर बढ़ेगी। राजगीर पहुंचने के बाद पर्यटकों को विश्व शांति स्तूप और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घोड़ा कटोरा का भ्रमण कराया जाएगा।
दोपहर के भोजन के बाद वेणुवन, पांडु पोखर, सोन भंडार, बिंबिसार जेल, मणियार मठ, साइक्लोपियन वाल और गर्म जलस्रोत जैसे प्रमुख स्थलों की सैर होगी।
धार्मिक महत्व से रूबरू होंगे पर्यटक
राजगीर भ्रमण के दौरान पर्यटक शहर के इतिहास, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक परिवेश को करीब से जान सकेंगे। शाम के नाश्ते के बाद इंडो होक्के होटल में रात्रिभोज और ठहरने की व्यवस्था होगी।
इसके बाद तीसरे दिन यात्रा नालंदा की ओर बढ़ेगी, जहां प्राचीन ज्ञान परंपरा की गौरवशाली विरासत पर्यटकों का इंतजार करेगी।
नालंदा में दिखेगी ज्ञान की प्राचीन विरासत
नालंदा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, नालंदा संग्रहालय और ह्वेनसांग स्मृति भवन का भ्रमण कराया जाएगा। इन स्थलों के जरिए पर्यटक भारत की प्राचीन शिक्षा और ज्ञान परंपरा के समृद्ध इतिहास से परिचित होंगे।
दोपहर के भोजन के बाद नालंदा से पटना के लिए वापसी होगी और तीन दिनों का यह विरासत सफर पूरा होगा।
इस नंबर पर कर सकते हैं बुकिंग
पर्यटक बुकिंग एवं जानकारी के लिए मो.- 8544418314, 8544418408 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-मेल ttbstdc@gmail.com तथा वेबसाइट tourism.bihar.gov.in के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है।