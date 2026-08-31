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Bihar Kal Ka Mausam: 1 सितंबर को बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:45 PM (IST)

Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे अगले 24-48 घंटों में कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है।

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

HighLights

  1. बिहार में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय।

  2. औरंगाबाद, बक्सर में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश।

  3. 1 सितंबर को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पटना केंद्र द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से सटे इलाकों पर बने 'वेल-मार्क लो प्रेशर एरिया' और एक्टिव मॉनसून ट्रफ के असर से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और वज्रपात की संभावना है।

औरंगाबाद में जमकर हुई बारिश

पिछले 24 घंटों में औरंगाबाद और बक्सर जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। औरंगाबाद के गोह में 145.4 मिमी, मदनपुर में 130.4 मिमी और देव में 98.6 मिमी बारिश हुई।

इसके अलावा बक्सर, रोहतास, ईस्ट चंपारण और अरवल में भी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान बक्सर जिले में 48 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त और 1 सितंबर को औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ और गया जिलों में अत्यंत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया गया है।

साथ राज्य के अधिकांश भागों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की प्रबल आशंका है।

1 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश?

मौसम विज्ञान क्षेत्र

 जिले का नाम

 1 सितंबर का पूर्वानुमान
उत्तर पश्चिम बिहार
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण  अनेक स्थानों पर वर्षा 
उत्तर मध्य बिहार
मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी  कुछ स्थानों पर वर्षा 
उत्तर पूर्व बिहार
सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा  कुछ स्थानों पर वर्षा
दक्षिण पश्चिम बिहार
रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद  अधिकांश स्थानों पर वर्षा 
दक्षिण मध्य बिहार
पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय  अधिकांश स्थानों पर वर्षा 
दक्षिण पूर्व बिहार
जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर  अनेक स्थानों पर वर्षा 

तापमान का हाल

दरभंगा में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अरवल में 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों तक राज्य भर में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

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