बिहार में 6 करोड़ लोगों की होगी हेल्थ स्क्रीनिंग, ABHA ID से जुड़ेगा पूरा रिकॉर्ड; CM सम्राट का एलान

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में 30 वर्ष से अधिक उम्र के करीब छह करोड़ लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर उनका डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसमें यह जानकारी दर्ज होगी कि किस व्यक्ति को बीपी, मधुमेह, कैंसर या अन्य किसी बीमारी की समस्या है।

सभी लोगों को आभा आईडी से जोड़कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही एक करोड़ महिलाओं व किशोरियों की एनीमिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को ऊर्जा स्टेडियम में स्वास्थ्य अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल लोगों की जांच कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि बीमारी की पहचान समय पर हो और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के जिला और अनुमंडल अस्पतालों में अब 36 प्रकार के उपचार व ऑपरेशन हो रहे हैं। इसे बढ़ाकर 45 प्रकार के उपचार व ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में आईसीयू की व्यवस्था भी लगातार विकसित की जा रही है। इससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मिल सकेगा और उन्हें हर छोटी-बड़ी बीमारी के लिए बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

घर तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों तक पहुंचकर उनकी जांच करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। स्क्रीनिंग के माध्यम से बीमारियों की पहचान कर लोगों को समय पर उपचार से जोड़ना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि छह करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के बाद उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। सरकार के पास यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोगों को बीपी, कितने को शुगर, कितने कैंसर और कितने लोगों को अन्य रोग हैं। इसके लिए सभी लाभार्थियों को आभा आईडी से जोड़ने की जरूरत है।

सात हजार से अधिक नर्सों की नियुक्ति मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले बिहार में सात हजार से अधिक नर्सों की नियुक्ति की गई है। राज्य को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी भी बहाली की आवश्यकता होगी, वह जारी रहेगी। उन्होंने नर्सिंग कालेजों के विस्तार और बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया।