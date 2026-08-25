बिहार में अब कटे होंठ वाले बच्चों की होगी फ्री सर्जरी, सरकार और 'स्माइल ट्रेन' के बीच हुआ करार

राज्य ब्यूरो, पटना। कटे होंठ और तालू (क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट) की समस्या से प्रभावित बच्चों की पहचान और समय पर निःशुल्क सर्जरी के लिए बिहार ने विशेष पहल की है। राज्य स्वास्थ्य समिति और स्माइल ट्रेन इंडिया के बीच मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।



इस पांच वर्षीय साझेदारी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के कर्मियों के लिए स्माइल ट्रेन क्लेफ्ट संबंधी जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

3 पार्टनर अस्पतालों में मिलेगा इलाज आरबीएसके की टीमें और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्लेफ्ट से प्रभावित बच्चों की पहचान करेंगे। उसके बाद उन्हें बिहार में स्थित स्माइल ट्रेन के तीन पार्टनर अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि स्माइल ट्रेन के साथ यह सहयोग हमें उनकी प्रमाणित विशेषज्ञता एवं सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। '8 लाख से अधिक सर्जर में किया सहयोग' स्माइल ट्रेन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ममता कैरोल ने बताया कि हमने पूरे भारत में आठ लाख से अधिक सर्जरी में सहयोग किया है। उनमें बिहार की लगभग 35 हजार सर्जरी सम्मिलित हैं, जो 2006 से अब तक हुई हैं।